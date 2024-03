Große Erleichterung im Volkspark: Der HSV gewinnt nach zwei Niederlagen in Folge zu Hause mit 3:0 gegen Wehen Wiesbaden – und überzeugt dabei die Fans. Das bringt vor allem Zeit für Steffen Baumgart und sein Team, schreibt der stellvertretende MOPO-Sportchef Lars Albrecht in seinem Kommentar. Und: Was der HSV jetzt tun muss, um vielleicht doch noch direkt aufzusteigen.

Feiernde Fans, gut gelaunte Spieler, ein souveräner Heimsieg – ja, so ungefähr muss sich das Steffen Baumgart vorgestellt haben, als er seinem Herzensverein HSV das Ja-Wort gegeben hat. Für zumindest einen Nachmittag war das Volkspark-Feeling ein komplett positives für den neuen Trainer nach seinem holprigen Start in Hamburg.

Neben drei Punkten und der Rückkehr auf Relegations-Platz drei bringt das 3:0 gegen Wiesbaden vor allem eines: Zeit. Und die brauchen Baumgart und seine Spieler ganz dringend. In den beiden Wochen bis Ostern gilt es nun, das System des Coaches weiter in die Köpfe und Beine der Spieler zu implementieren.

HSV empfängt Kiel am 20. April im Volkspark – die große Chance?

Es folgen dann drei Partien gegen Teams, die bei allem Respekt aktuell als absolut schlagbar erachtet werden müssen: Fürth, Kaiserslautern und Magdeburg. Macht der HSV in Form von neun Punkten seine Hausaufgaben, dann darf er sich vielleicht doch noch Hoffnungen auf den direkten Aufstieg machen.

Denn am 20. April kommt Kiel, das Stand jetzt fünf Punkte Vorsprung hat, in den Volkspark. Ein direktes Duell um den so begehrten zweiten Platz hinter St. Pauli also? Zukunftsmusik. Erst einmal müssen Baumgart und sein Team hart an sich arbeiten – jeden (Trainings-)Tag.

Nur dann könnte es weitere solcher angenehmen Spieltage wie am Sonntag im Volkspark gegen Wiesbaden geben.