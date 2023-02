Erstmals seit 1997 stehen wieder beide Hamburger Vereine unter den letzten Acht. Die Kiezkicker bescherten dem Achtelfinale mit ihrem 2:1-Sieg über Titelverteidiger Borussia Dortmund für die größte Sensation , bei dem knapp sechs Millionen Zuschauer in der ARD live mitfieberten – die Spitzenquote des TV-Tages.

Hamburg hat ein Fußball-Hoch – und ganz Deutschland hat’s gesehen! Im Gleichschritt sind der HSV und der FC St. Pauli ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen – ein historischer Doppel-Coup kurz vor dem Stadtderby am Freitag, das zum Duell der Pokal-Helden und Bundesliga-Besieger wird. Pottblitz, der Hamburger Fußball ist wieder da!

Hamburg hat ein Fußball-Hoch – und ganz Deutschland hat’s gesehen! Im Gleichschritt sind der HSV und der FC St. Pauli ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen – ein historischer Doppel-Coup kurz vor dem Stadtderby am Freitag, das zum Duell der Pokal-Helden und Bundesliga-Besieger wird. Pottblitz, der Hamburger Fußball ist wieder da!

Erstmals seit 1997 stehen wieder beide Hamburger Vereine unter den letzten Acht. Die Kiezkicker bescherten dem Achtelfinale mit ihrem 2:1-Sieg über Titelverteidiger Borussia Dortmund für die größte Sensation, bei dem knapp sechs Millionen Zuschauer in der ARD live mitfieberten – die Spitzenquote des TV-Tages.

Live im Free-TV: FC St. Pauli und HSV begeistern mit Pokal-Erfolgen

Die Rothosen sorgten beim Coup in Köln Spannung und Drama und jubelten nach einem Elfer-Krimi mit kuriosem Ende, das für reichlich Gesprächsstoff sorgte. In der Spitze waren 1,4 Millionen TV-Zuschauer bei Sport1 live dabei.

MOPO

Was beide Klubs am Dienstagabend auf dem Rasen boten, war leidenschaftlich und mitreißend. Rassige Pokal-Fights, mit allem, was diesen Wettbewerb ausmacht. Prädikat: Besonders sehenswert.

Lachnummer Hamburg? Die zweitklassige Fußballstadt? Im Pokal kickt die Elbmetropole erstklassig – stellt stolze 25 Prozent der Viertelfinalteilnehmer. Bayern München? Raus! Dortmund? Raus! Hamburg? Dabei! Im Doppelpack. Und auch in der zweiten Liga haben Spitzenreiter St. Pauli und auch der fünfplatzierte Verfolger HSV die Rückkehr in die Bundesliga im Visier.

DFB-Pokal: BVB und Bayern sind raus – St. Pauli und HSV im Viertelfinale

„Außergewöhnliches“ habe seine Mannschaft geleistet, betonte St. Pauli-Trainer Timo Schultz nach dem Coup gegen den mit Stars gespickten europäischen Topklub. „Für uns als Verein ist es nicht normal, dass wir die erste Runde überstehen. Jetzt stehen wir im Viertelfinale und spielen um den Einzug ins Halbfinale. Das ist fantastisch!“

Grandios auch, mit welchem Mut der HSV aufspielte, mit welcher Moral die Spieler den 1:1-Ausgleich in der Nachspielzeit der Verlängerung wegsteckten und im Elfmeterschießen Nervenstärke bewiesen. „Die Dramatik hat gepasst“, feixte ein glücklicher Coach Tim Walter nach dem Krimi am Rhein und freute sich über den Rückenwind für das Derby am Freitag im Volkspark. Ein Leckerbissen – nicht nur für Hamburger Verhältnisse.

Korrektur: Hamburg stellt natürlich 25 Prozent der Finalteilnehmer, nicht 20 Prozent. Wir haben den Fehler korrigiert und bitten um Entschuldigung.