Knallstart mit Schönheitsfehler: USA-Trip bietet kleine Enttäuschung für Glatzel

Das USA-Abenteuer ist losgegangen für den HSV. Highlight um Highlight jagt das nächste in den kommenden Tagen. Das erste bot für Robert Glatzel jedoch eine kleine Enttäuschung

Knapp 14 Stunden dauerte für den HSV die Anreise von Hamburg nach Kalifornien. An Schlaf war nach der Landung in Los Angeles aber nicht zu denken.

HSV-Profis schauten bei den LA Lakers vorbei

Für die Profis stand direkt das erste Highlight auf dem Programm. In der Nacht zu Montag schauten sie sich in der Crypto Arena das NBA-Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Brooklyn Nets (117:103) an.

Spendabel zeigte sich Ludovit Reis, der eine Runde schmiss, um auf seine Vertragsverlängerung anzustoßen. Sehr speziell war der NBA-Besuch für Robert Glatzel. Der Stürmer ist großer Basketball-Fan. Die Lakers gehören zu seinen Lieblingsteams. Superstar LeBron James und Dennis Schröder konnte er allerdings nicht zujubeln. Beide fehlten verletzt.