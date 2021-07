Kleiner Tipp für Thioune: Dieser HSV-Profi sollte gegen Darmstadt unbedingt spielen

Für zehn Tore hat der HSV in den letzten sieben Spielen gesorgt. Sonny Kittel stand immer in der Startelf, einen Treffer oder eine Torvorlage gab es dabei von ihm allerdings nicht. Ändert sich das am Freitag (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) im Heimspiel gegen Darmstadt? Die Voraussetzungen sind nicht so schlecht, dass es mit Kittel auf dem Platz zumindest keine Niederlage geben wird.

Kittel und die „Lilien“ aus Darmstadt – das passt ziemlich gut zusammen. Zu zwei Duellen in der Bundesliga und sechs Spielen in der Zweiten Liga ist der 28-Jährige bislang gegen die Hessen angetreten. Als Verlierer hat er dabei den Platz noch nie verlassen.

Von acht Spielen gegen Darmstadt hat HSV-Profi Sonny Kittel noch keines verloren

Vier Siege, vier Remis, keine Niederlage. So lautet Kittels Darmstadt-Bilanz aus acht Spielen. Für zwei Tore und drei Torvorlagen hat er in den bisherigen Aufeinandertreffen auch schon gesorgt.

Kann Kittel am Freitag seine persönliche Darmstadt-Erfolgsgeschichte fortsetzen? Nach dem er in der Hinrunde für das Spiel bei den „Lilien“ gesperrt war, darf er diesmal wieder aktiv auf dem Platz mithelfen.

Es würde passen, wenn er bei diesem Gegner sich am Ende auch mal wieder in die Scorerliste beim HSV einträgt. Wie das gegen Darmstadt funktioniert, weiß Kittel.