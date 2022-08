Klappt es wieder gegen den Club? Das sind die Nürnberg-Experten des HSV

Nach dem schmerzhaften Rückschlag beim 1:2 gegen Darmstadt soll es für den HSV an diesem Samstag direkt zurück die Erfolgsspur gehen. Der Gegner heißt Nürnberg. Ein Mutmacher ist, dass die Hamburger mit Sonny Kittel und Robert Glatzel zwei echte Club-Experten in ihren Reihen haben. Kann das Duo heute Abend im Max-Morlock-Stadion für den Unterschied sorgen?

Für Kittel ist es bereits das zwölfte Spiel gegen Nürnberg. Gegen keinen anderen Gegner hat er in seiner Karriere häufiger gespielt. Seine Bilanz ist mehr als nur befriedigend. Von den bislang elf Spielen gegen den Club hat er bei sechs Siegen und vier Remis nur eins verloren. Oft war er ein entscheidender Faktor auf dem Platz. Für den HSV war der 29-jährige Offensivspieler in den vergangenen sieben Spielen gegen die Franken an acht Toren (drei Treffer, fünf Vorlagen) direkt beteiligt.

Eine starke Bilanz, die Kittel nun weiter ausbauen will. Ähnlich sieht es bei Robert Glatzel aus. Der HSV-Stürmer erzielte in seinen letzten vier Zweitliga-Spielen gegen Nürnberg drei Treffer. Auch seinen ersten Doppelpack im HSV-Trikot feierte der Angreifer in der vergangenen Saison im Spiel gegen die Franken (2:2).

Das könnte Sie auch interessieren: Nürnbergs Gyamerah verrät Geheimnis über HSV-Keeper Heuer Fernandes

Kittel und Glatzel sind Hamburgs Club-Experten. Trotz der jüngsten Pleite gegen Darmstadt dürften beiden in das Spiel in Nürnberg mit positiven Gedanken gehen. Es wäre ganz sicher keine Überraschung, wenn sie auch diesmal wieder auf dem Platz abliefern würden – wie so oft schon in der Vergangenheit in Spielen gegen Nürnberg.