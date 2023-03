Ob Mario Vuskovic (20) seine Reiseausstattung bereits optimiert hat, ist soweit nicht überliefert. Doch in der Nacht zu Samstag, wenn sich die HSV-Profis vor ihrem Auftritt in Nürnberg den letzten Schlaf holen, sollte ein Utensil nicht fehlen. Der Kroate teilt auf Auswärtsreisen das Zimmer mit Keeper Daniel Heuer Fernandes (29), da muss man gut vorbereitet sein.

Diesen Tag hatten sie sich schon länger dick im Kalender eingetragen. Am Samstag (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) kommt es beim Auftritt des HSV in Nürnberg zum Wiedersehen zweier Freunde, die sich durch den Fußball fanden. Ein Kumpel-Duell der besonderen Art.

Diesen Tag hatten sie sich schon länger dick im Kalender eingetragen. Am Samstag (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) kommt es beim Auftritt des HSV in Nürnberg zum Wiedersehen zweier Freunde, die sich durch den Fußball fanden. Ein Kumpel-Duell der besonderen Art.

Ob Mario Vuskovic (20) seine Reiseausstattung bereits optimiert hat, ist soweit nicht überliefert. Doch in der Nacht zu Samstag, wenn sich die HSV-Profis vor ihrem Auftritt in Nürnberg den letzten Schlaf holen, sollte ein Utensil nicht fehlen. Der Kroate teilt auf Auswärtsreisen das Zimmer mit Keeper Daniel Heuer Fernandes (29), da muss man gut vorbereitet sein.

MOPO

Jan Gyamerah weiß Bescheid. „Als Zimmerpartner war ,Ferro‘ überragend, obwohl er nachts immer sehr laut geatmet hat“, sagt der Nürnberger der MOPO und lacht. Bis zu seinem HSV-Abschied im Sommer waren der 27-Jährige und Heuer Fernandes Zimmerpartner, „zu jeder Auswärtsfahrt musste ich meine Ohropax einpacken. Aber weil ,Ferro‘ ein guter Typ ist, kann man ihm das verzeihen.“

Heuer Fernandes und Gyamerah spielten gemeinsam beim HSV

Der Flachs blüht vor dem Wiedersehen. Drei Jahre lang waren Heuer Fernandes und Gyamerah beim HSV unzertrennlich. Dann schlug das Geschäft Fußball zu und machte sie wieder zu Gegnern. Samstag steht das erste Kumpel-Duell nach der Trennung an.

„Ferro“ und „Gyambo“. Zwei Freunde, eine Vergangenheit. 2011 lernten sie sich in der Jugend des VfL Bochum kennen. „Seitdem ist der Kontakt nie abgerissen“, sagt Heuer Fernandes. „Wir stehen auch jetzt weiter in regelmäßigem Austausch, schreiben uns oft. ,Gyambo‘ ist ein herausragender Typ, ich schätze ihn als Person und Freund sehr.“

Gyamerah schwärmt von HSV-Keeper Heuer Fernandes

Blumen, die postwendend zurückkommen. „Schon in Bochum war ,Ferro‘ ein richtig guter Torwart und überragender Kicker“, sagt Gyamerah, der gern an die gemeinsamen HSV-Zeiten zurückdenkt: „Wir hatten so viel Spaß zusammen! Ich freue mich sehr, dass ,Ferro‘ jetzt in Hamburg die Anerkennung bekommt, die er verdient.“

Heuer Fernandes ist beim HSV die unumstrittene Nummer eins. Gyamerah stand beim FCN in den ersten fünf Saisonpartien vier Mal in der Startelf, zittert wegen einer Zehenprellung aber noch leicht um den morgigen Einsatz.

So denkt HSV-Keeper Heuer Fernandes über das Wiedersehen mit Gyamerah

„Natürlich freue ich mich, ihn wiederzusehen“, sagt Heuer Fernandes. Nur mit Jux und Dollerei ist es aber nicht getan: „Wir werden uns vor der Partie alles Gute für das Spiel wünschen, dann wird die Freundschaft aber ruhen und er ein normaler Gegenspieler wie alle anderen sein. Nach Schlusspfiff werden wir die Gelegenheit nutzen, uns persönlich zu unterhalten.“

Das könnte Sie auch interessieren: Ex-Hamburger Wintzheimer: Darum hat es beim HSV nicht so geklappt

Vielleicht mischt sich dann ja auch Vuskovic dazu. Tipps von Gyamerah für künftige Auswärtsfahrten mit Heuer Fernandes könnten recht hilfreich sein.