„Keine Safari-Tour“: Walter warnt HSV vor punktlosen Bielefeldern

So ganz wohl fühlt sich HSV-Trainer Tim Walter mit der Favoritenrolle beim Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld am Samstag nicht. Gewiss, der Absteiger ist mit drei Ligapleiten schlechtmöglichst in die Saison gestartet. Aber „jeder der da schonmal gespielt hat, weiß wie schwer es ist“, sagte Walter, der in seiner Trainerkarriere dreimal auf Bielefeld traf – und einmal siegte.

2019 war das, mit dem VfB Stuttgart, auf der Alm. „Dass sie jetzt mit einem neuen Trainer noch nicht so weit sind, ist ja auch normal“, führte Walter aus: „Als Absteiger ist man ein Stück weit Favorit, das haben sie jetzt vielleicht noch nicht bewiesen – aber die Qualität haben sie.“

Unterschätzen würde Bielefeld beim auch deshalb HSV keiner, das unterstrich der Hamburger Trainer vehement. Vielmehr solle auch das Wissen um die eigene Stärke, die vor allem in der ersten Halbzeit gegen Heidenheim (1:0) am vergangenen Samstag erstmals in dieser Saison zur Entfaltung kam, genutzt werden.

HSV muss bei Arminia Bielefeld ran

„Letztendlich ist es keine Safari-Tour um auf die Alm zu kommen, sondern es geht darum, voller Wucht und Elan da hinzufahren, um da zu bestehen.“ Und dreifach zu punkten, um die eigenen Ansprüche weiter zu untermauern. Es wartet eine Menge Arbeit auf den HSV bei der Dienstreise zur Arminia. Da müssen die Big Five noch warten.