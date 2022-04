Keine neuen Verträge: HSV-Duo steht vor einem stillen Abschied

Unabhängig vom Ausgang dieser Saison wurde zuletzt beim HSV intensiv am Kader für die nächste Spielzeit gearbeitet. Mit Maximilian Rohr, Anssi Suhonen, Mario Vuskovic, Daniel Heuer Fernandes und Miro Muheim haben fünf Profis schon in diesem Jahr einen neuen Vertrag unterschrieben. Bei einem anderen HSV-Duo bahnt sich hingegen immer mehr ein ziemlich stiller Abschied aus dem Volkspark an.

Die Zeichen sind nicht zu übersehen. Jan Gyamerah und Manuel Wintzheimer spielten zuletzt beim HSV kaum eine Rolle mehr. Daran wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch beim Nord-Duell am Sonntag in Kiel (13.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de) nichts ändern. Es wäre sogar nicht überraschend, wenn es einer der beiden erst gar nicht in den Spieltags-Kader der Hamburger schaffen würde.

Wintzheimer war in dieser Saison zwar bislang durchgehend fit und einsatzbreit. Seine Einsatzzeit nahm trotzdem immer weiter ab. Während er es an den ersten neun Spieltagen noch viermal in die Startelf schaffte, durfte er danach nur noch als Joker ran. Zuletzt reichte es nicht mal mehr dafür. Gegen Paderborn und Aue saß der 23-jährige Stürmer jeweils die komplette Zeit auf der Bank.

Wintzheimer machte bislang 70 Spiele für den HSV

Die Tendenz ist klar. Im Sommer wird sich Wintzheimer, der 2018 aus dem Nachwuchs des FC Bayern München nach Hamburg gewechselt war und in 70 Pflichtspielen für den HSV acht Tore erzielte, einen neuen Verein suchen müssen.

Für Gyamerah sieht die Situation ähnlich aus. Der Außenverteidiger, der seit seinem Wechsel 2019 aus Bochum 53 Spiele (ein Tor) für die Hamburger machte, ist beim HSV aktuell nicht mehr als eine Notlösung. Nur auf zwei Einsätze brachte er es in den vergangenen neun Spielen. Wie bei Wintzheimer spricht fast alles dafür, dass sein im Sommer auslaufender Vertrag nicht verlängert wird und sich die Wege in wenigen Wochen trennen werden.