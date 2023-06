Kein Wechsel! Glatzel verlängert Vertrag beim HSV

Bis Donnerstag hätte HSV-Stürmer Robert Glatzel Zeit gehabt, um von der in seinem Vertrag verankerten Ausstiegsklausel in Höhe von 1,5 Millionen Euro Gebrauch zu machen. Doch ebendiese ist nun nicht mehr wirksam – weil der 29-Jährige im Volkspark bleibt und damit trotz des Nicht-Aufstiegs in seine dritte HSV-Saison geht! Am Montagmittag machte der Verein die Ausdehnung des Arbeitspapiers offiziell.

Glatzel hat seinen Vertrag beim HSV, der bisher bis 2025 gültig war, zu leicht verbesserten Konditionen bis 2027 verlängert. Einen entsprechenden Bericht des „Abendblatts“ kann die MOPO bestätigen. Die Zukunft des zuletzt von vielen Klubs umworbenen Angreifers, der in der vergangenen Saison 19 Liga-Tore schoss, liegt also auch langfristig in Hamburg.

Fix! Stürmer Robert Glatzel verlängert bis 2027 beim HSV

„Obwohl wir in den letzten zwei Jahren leider unser großes Ziel verpasst haben, hatte ich die mit Abstand glücklichste Zeit in meiner bisherigen Karriere. Ich habe mich bei einem Verein noch nie so wohl gefühlt“, sagte Glatzel auf der Vereinswebsite. „Mannschaft, Club, Fans und alles Drumherum passt für mich perfekt zusammen, deshalb freue ich mich sehr, noch länger beim HSV bleiben zu können und die Ziele gemeinsam anzugehen.“

Dass er sich in der Hansestadt pudelwohl fühlt, hatte Glatzel in der Vergangenheit immer wieder betont. Nach dem erneuten Scheitern in der Relegation soll er bis zuletzt aber hin- und hergerissen gewesen sein, ob er künftig auch weiterhin für den HSV auflaufen soll – oder ob er sich seinen Traum von der Bundesliga bei einem anderen Verein erfüllen möchte. Nun ist die Entscheidung gefallen – pro HSV.

Letztes Jahr wechselte Robert Glatzel fast zu Schalke 04

Zu diesem war der gebürtige Münchner im Sommer 2021 gewechselt, damals überwiesen die Hamburger eine Million Euro Ablöse an den englischen Klub Cardiff City. Es war eine sehr gute Investition, wie sich schon nach wenigen Monaten herausstellte. In seiner Debüt-Saison traf Glatzel wettbewerbsübergreifend 37-mal und zog das Interesse mehrerer Bundesligisten auf sich. Vor Jahresfrist stand Hamburgs Nummer neun bereits kurz vor einem Wechsel zum FC Schalke 04, der Glatzel mit einer Verdopplung seines Jahresgehalts lockte – im letzten Moment aber entschied sich dessen Herz doch für den HSV und die erneute Mission Wiederaufstieg.

Dass diese vor einer Woche, mit der Niederlage gegen den VfB Stuttgart in der Relegation, erneut scheiterte, machte Glatzel sichtbar zu schaffen. Anders als nach den meisten Spielen schwieg er und verließ den Volkspark tags darauf mit einem großen Müllsack. Und wieder bekundeten gleich mehrere Klubs Interesse an seinen Diensten. Doch nun ist klar, dass Glatzel seinen Spind in der HSV-Kabine mit dem Vorbereitungsstart wieder einräumen wird. Mit seinen Toren will er helfen, dass die Rothosen die Zweite Liga nach dann sechs Jahren verlassen.

Boldt sieht Glatzel-Verlängerung als „wichtiges Signal“

„Bobby ist ein sehr vielseitiger Mittelstürmer, der viele Komponenten des Spiels in einer Person vereint“, erklärte Direktor Profifußball Claus Costa in der Klub-Mitteilung. „Er ist damit in unserem Spiel ein absoluter Fixpunkt, auch über die Tatsache hinaus, dass er seine Treffsicherheit in den vergangenen beiden Spielzeiten verlässlich und eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.“

Auch Sportvorstand Jonas Boldt betonte, dass Glatzel „ein sehr wichtiger“ Spieler für den HSV sei – „nicht nur aufgrund der vielen Tore, die er in den vergangenen beiden Jahren für den HSV geschossen hat und auch in Zukunft schießen wird. Deshalb ist es ein ganz wichtiges Signal, dass er sich dazu entschieden hat, in Hamburg und beim HSV zu bleiben und darüber hinaus seinen Vertrag auch noch einmal zu verlängern. Dies zeigt, dass auch er von unserem Weg überzeugt ist, den wir nun gemeinsam fortsetzen.“