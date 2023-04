Vor Hannover-Spiel: Dompé macht dem HSV Sorgen

Vor dem Nordderby gegen Hannover drückt vor allem in der HSV-Abwehr der Schuh – weil Javi Montero (Gelb-Rot) und Miro Muheim (fünfte Gelbe Karte) am Samstag (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) fehlen werden, ist die personelle Not groß.

Nun macht auch noch ein Offensivmann Sorgen. Jean-Luc Dompé setzte am Mittwoch mit dem Teamtraining aus und absolvierte lediglich eine individuelle Einheit.

Am Mittwoch trainierte Dompé nur mit Reha-Coach Capel

Offen, wann der Franzose, der unter Sprunggelenksproblemen leidet, wieder voll einsteigen kann. Am Mittwoch kümmerte sich Reha-Coach Sebastian Capel um ihn, an Zweikämpfe war nicht zu denken. Spätestens zum Abschlusstraining am Freitag sollte Dompé voll mitmischen, um spielfit zu sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Diese Gefahr droht dem HSV gegen Hannover

Unabhängig davon deutet allerdings alles darauf hin, dass gegen Hannover erneut Sonny Kittel vorn links den Vorzug erhalten dürfte.