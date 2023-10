Kein HSV-Test in der Länderspiel-Pause: Darum verzichtet Walter

15 von 18 Zweitligisten nutzen die Länderspielpause in dieser Woche zu einem Testspiel – der HSV aber verzichtet auf diese Gelegenheit. Trainer Tim Walter setzt lieber auf Trainingseinheiten im Volkspark. Weil der Trainer diesmal keinen Sinn in einer zusätzlichen Partie sah.

Seit Jahren nutzte der HSV nahezu jede Länderspielpause, sich Gäste in den Volkspark zu laden, zumeist aus Dänemark oder den Niederlanden. Zuletzt war im September Hollands Erstligist FC Volendam zu Gast. Schon da aber war Walter unzufrieden und kündigte an, in der nächsten Pause womöglich auf einen Test dieser Art verzichten zu wollen.

Der HSV setzt auf Training anstelle eines Testspiels

Genau so kommt es nun – weil dem HSV so wenige Spieler zur Verfügung stehen, dass ein Testspiel aus Sicht der Hamburger keinen Sinn ergibt. Das (eigentlich positive) Problem: Neben neun Spielern aus dem aktuellen Profi-Kader sind zudem weitere sieben Jugendspieler bei ihren Nationalteams. Dazu fehlen dem HSV mit Sebastian Schonlau und Anssi Suhonen, die unter Wadenproblemen leiden, zwei angeschlagene Spieler.

Eine Situation, die Walter dazu veranlasste, diesmal keinen Testgegner zu suchen. Ähnlich könnte es bei der nächsten Länderspielpause im November laufen. Der Trainer vertritt die klare Auffassung, dass knackige Trainingseinheiten mitunter mehr bringen als eine Partie mit einer zusammen gewürfelten Rumpftruppe aus Profis und Talenten.

Entsprechend ging es am Mittwoch zwei Mal zur Sache. Insgesamt elf Feldspieler versammelte Walter um sich und bat insgesamt knapp drei Stunden lang zur Sache. Schön für die Profis: Am Donnerstag wird noch ein Mal trainiert, dann dürfen sie drei Tage lang entspannen.

Auch Düsseldorf und Paderborn testen diesmal nicht

Neben dem HSV verzichten in dieser Länderspielpause nur die Zweitliga-Konkurrenten Düsseldorf und Paderborn auf eine Test-Partie.