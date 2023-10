Im Sturm steckte zuletzt der Wurm. Nur viermal traf der HSV in den vergangenen vier Partien, sogar Torjäger Robert Glatzel litt vermehrt unter Ladehemmung. Wenn dann auch die Joker nicht treffen, wird es eng. Der erfolgreichste Torjäger dieser HSV-Saison kickt derzeit aber in der Regionalliga. Und viele Fans fragen sich: Wann bekommt Tom Sanne mal wieder eine Chance bei den Profis? Die MOPO hat sich im Verein umgehört.

Knapp ein Jahr ist es her, dass das Sturm-Talent die Herzen der Anhänger höherschlagen ließ. Am 23. Oktober 2022 feierte Sanne gegen Magdeburg sein Zweitliga-Debüt und erzielte wenige Sekunden nach seiner Einwechslung sein Premieren-Tor. Seit geraumer Zeit ist von Sanne bei den Profis aber nichts mehr zu sehen. Warum eigentlich?

Sanne mit sieben Toren in elf Regionalliga-Spielen

Im Sommer unterschrieb der 19-Jährige seinen ersten Profivertrag beim HSV, seit Saisonstart aber spielt er bei der U21 und sorgt in der Regionalliga für Furore. Zuletzt gelang ihm gegen Lohne (4:4) ein Dreierpack, insgesamt hat der Angreifer in elf Partien siebenmal geknipst. Eine prima Quote.

Sannes Problem bei den Profis: Trotz der aktuellen Tor-Armut ist die Konkurrenz groß. Ausnahmestürmer Glatzel ist gesetzt. Auf Ungarns U21-Nationalstürmer András Németh hält Walter große Stücke. Auch Ransford Königsdörffer (derzeit mit Ghanas A-Team auf USA-Reise) kann in der Spitze spielen. Da bleibt im Kader kaum Platz für einen weiteren Stürmer.

Auch deshalb entschied die sportliche Leitung, dass Sanne in dieser Serie erst mal bei der U21 spielen und trainieren soll. Der HSV-Plan ist klar: Ein ewiges Auf und Ab mit zwischenzeitlichen Stippvisiten bei den Profis soll Sanne erspart werden, weil ihn das eher verunsichern könnte. Auch deshalb trainiert er in dieser Länderspielpause weiterhin mit der „Zwoten“, wo er sich unter Trainer Pit Reimers gut entwickelt. Sanne, so ist zu hören, tut es momentan sichtbar gut, zu wissen, wo er hingehört.

Wann der Mittelstürmer das nächste Mal befördert wird, ist offen. Erst mal soll er weiter in der Regionalliga knipsen. Wobei: Anfang November kommt Magdeburg in den Volkspark. Vielleicht ein Grund für Walter, sich an Sanne zu erinnern.