„Kein Eiertanz“: HSV-Trainer Baumgart trifft klare Entscheidungen

Um Punkte geht es erst am Sonntag, die ersten Entscheidungen vor der Partie gegen Elversberg aber wird Steffen Baumgart bereits tags zuvor treffen: So oder so wartet ein Torwart-Hammer auf den HSV.

Bleibt Matheo Raab (25) die Nummer eins? Oder kehrt Routinier Daniel Heuer Fernandes (30) unter Baumgart in die Kiste zurück? Darüber wird der Trainer seine Keeper am Samstag in Kenntnis setzen: „Ich werde mit beiden ein klares Gespräch führen, wie ich mir die Torwart-Situation in den nächsten Wochen vorstellen.“ Diese Entscheidung soll nach Möglichkeit bis zum Saisonende Bestand haben.

Noch ist offen, wozu Baumgart tendiert. „Aber das Schwierigste ist für einen Torwart, wenn es einen Eiertanz gibt“, stellt er fest. Die Situation um die beiden Keeper beobachtete er bereits in den vergangenen Wochen aus der Ferne. Grundsätzlich sagt Baumgart: „Ich sehe jetzt keinen Grund, alles sofort über den Haufen zu werfen, außer mir ein Urteil zu erlauben, was ich in diesen vier Tagen gesehen habe – und dann mit den Leuten zu sprechen, die mit beiden schon länger zusammenarbeiten.“

Baumgart will nicht alles über den Haufen werfen

Am Ende dürfte, wie schon in den Vorwochen, das Wort von Torwart-Trainer Sven Höh mit ausschlaggebend sein.

Und noch eine zweite Personalie erweist sich als knifflig. Gesucht wird der Abwehrpartner von Sebastian Schonlau, der vorm Startelf-Comeback steht. In Abwesenheit des gesperrten Guilherme Ramos kommen Dennis Hadzikadunic und Stephan Ambrosius in Frage. „Beide können es ausfüllen“, sagt der Trainer, der sich insbesondere mit Schonlau selbst darüber ausgetauscht haben dürfte, wer besser zu ihm passt.

Gezittert werden muss vor der Partie gegen Elversberg um Jean-Luc Dompé, der zuletzt nur individuell trainierte. Noch ist nicht klar, ob es der Franzose rechtzeitig schafft.