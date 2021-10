Kaum Einsatzzeit: Wie geht es für Kaufmann beim HSV weiter?

Am Ende blieb ihm eine einzige Minute. Froher Hoffnung war Mikkel Kaufmann vor knapp zwei Wochen zu Dänemarks U21 aufgebrochen, mit gemischten Gefühlen kehrte der Angreifer am Mittwoch zum HSV zurück. Auch beim Nationalteam konnte er nicht die so dringend benötigte Spielpraxis sammeln.

Kaufmann zwischen Stolz und Frust. Letzteres überwiegt zurzeit bei ihm. Beim 1:0-Sieg der Dänen in Schottland durfte er gar nicht ran, Dienstag dann, beim 0:1 in Belgien, kam er eine Minute vor dem Ende der Partie. Sein 25. Junioren-Länderspiel, eine schöne Zahl. Nur: Wie soll sich Kaufmann entwickeln, wenn er kaum bis gar nicht spielt?

78 Minuten auf dem Platz: HSV-Talent Kaufmann wird höchstens als Joker eingesetzt

Für den 20-Jährigen setzte sich beim Nationalteam der Trend fort, den er vom HSV mitbrachte. Dort ist Kaufmann Back-up von Mittelstürmer Robert Glatzel, kam in dieser Zweitliga-Saison auf sieben von neun möglichen Einsätzen – aber immer als Joker. So stehen für ihn insgesamt nur magere 78 Saisonminuten zu Buche. Dazu kommt: Auf ein Tor oder eine Vorlage wartet Kaufmann im HSV-Dress noch.

Leih-Stürmer Kaufmann rangiert beim HSV zwischen Glatzel und Meißner

Umso größer war die Hoffnung der Verantwortlichen, dass der Angreifer nun Spielpraxis im Dänen-Dress sammeln würde. Doch daraus wurde nichts. Eine unangenehme Situation für Kaufmann. Beim HSV sitzt ihm Robin Meißner im Nacken und will ihm den Status als Glatzel-Back-up streitig machen. Bislang aber tendierte Trainer Tim Walter stets zu Kaufmann.

Ohnehin ist die Angelegenheit für den Dänen kompliziert. Bis zum Sommer spielt er auf Leihbasis beim HSV, gehört aber weiterhin dem FC Kopenhagen. Nach der Serie könnten die Hamburger ihn für eine Ablöse, die zwischen einer und zwei Millionen Euro liegen soll, kaufen. Damit das passiert, wird Kaufmann zulegen müssen. Minuten-Einsätze werden da nicht reichen.