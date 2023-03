„Katastrophe!“ HSV-Nationalspieler startet mit Blamage in die EM-Qualifikation

Mit László Bénes und Anssi Suhonen sind zwei HSV-Profis in der EM-Qualifikation aktiv und träumen von der Teilnahme an der Endrunde in Deutschland. Nach dem ersten Spieltag steht fest: Da ist noch reichlich Luft nach oben …

Bénes hatte sich den Trip in die Heimat ganz sicher anders vorgestellt. Nur zehn Minuten durfte der Mittelfeldmann am Donnerstag für die Slowakei gegen Luxemburg ran – und nach dem 0:0 zum Auftakt der EM-Quali setzte es Hohn und Spott für Bénes und sein Team.

MOPO

„Das ist eine Katastrophe, ein Desaster“, ließ Ex-Nationalkeeper Jan Mucha im slowakischen TV wissen. Dass der italienische Trainer Francesco Calzona (gewann kein einziges seiner fünf Länderspiele) das Remis gegen den Fußball-Zwerg auch noch schön redete, brachte Mucha richtig auf die Palme: „Machen wir hier Witze? Ich glaube, er hat ein anderes Spiel gesehen. Ich hoffe, seine Aussagen wurden falsch übersetzt …“

Hat HSV-Profi Bénes bald einen neuen Nationaltrainer?

Reichlich Druck in jedem Fall für Bénes (bestritt sein zwölftes Länderspiel) und sein Team vor der Partie gegen Bosnien-Herzegowina (Sonntag in Bratislava). Geht’s auch da schief, könnte der 25-Jährige in Kürze einen neuen Nationalcoach haben.

Eine Niederlage strich Anssi Suhonen mit den Finnen beim 1:3 in Dänemark ein. Dennoch verließ er Kopenhagen mit einem lachenden Auge. Beim HSV kam der 22-Jährige nach seiner Verletzung noch nicht wieder zum Zug, für die Finnen feierte er nun sein Comeback, wurde 18 Minuten vor dem Ende eingewechselt. Länderspiel Nummer drei für Suhonen – da freute sich auch seine extra angereiste Freundin Lotta auf der Tribüne. Am Sonntag geht’s nach Nordirland.

Und die anderen HSV-Profis? András Németh kam beim 1:0 Ungarns im Test gegen Estland nach 76 Minuten zu seinem zweiten Länderspiel. Ransford Königsdörffer verfolgte das 1:0 Ghanas in der Afrika-Cup-Quali gegen Angola von der Bank aus. Valon Zumberi und die U21 des Kosovo spielten in Moldawien 0:0.