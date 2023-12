Kann der HSV ihn halten? Spanischer Topklub legt Yalcinkaya konkretes Angebot vor

Wie geht es beim HSV mit U17-Weltmeister Bilal Yalcinkaya weiter? Direkt nach seiner Rückkehr aus Indonesien sagte der Offensivspieler im Gespräch mit der MOPO über seine Zukunft, dass er sich nun bei den HSV-Profis unverzichtbar machen möchte. Auch im Volkspark würde man gerne längerfristig mit dem Toptalent (Vertrag läuft aus) arbeiten. Gespräche über seinen ersten Profi-Vertrag laufen schon länger. Doch nun macht auch die Konkurrenz immer mehr Druck.

Mehrere Vereine aus Spanien sind heiß auf Yalcinkaya. Dazu gehört auch Atlético Madrid. Wie Sky berichtet, hat der Spitzenklub dem 17-Jährigen sogar bereits ein konkretes Angebot vorgelegt. Demnach könnte er einen Profi-Vertrag bei Atlético unterschreiben, dort in der Vorbereitung mittrainieren und dann zunächst in Madrids zweiter Mannschaft (3. Liga) spielen.

Wie aber entscheidet sich Yacinkaya? Vieles hängt an der Perspektive, die ihm der HSV bieten wird. Zumindest im Profi-Kader sollte er am Samstag in Nürnberg stehen.