Tim Walter hat die Qual der Wahl. Fast alle Feldspieler stehen dem HSV-Trainer beim Heimspiel gegen Dynamo Dresden zur Verfügung. Klar ist: Die Bank wird gegen Dynamo Dresden zu eng, erstmals wird Walter Profis streichen müssen. Keine leichte Entscheidung.

In Robin Meißner und Stephan Ambrosius fehlen dem HSV nur zwei Akteure, mit Jeremy Dudziak, Josha Vagnoman und Anssi Suhonen kehren derer drei im Vergleich zum Schalke-Spiel zurück. 18 Feldspieler und zwei Torhüter darf der Spieltagskader umfassen.

HSV: Tim Walter muss Profis gegen Dynamo Dresden streichen

Gegen Dresden wird Walter daher erstmals streichen müssen. Vagnoman und Suhonen drängen ins Aufgebot, für Dudziak kommt das Spiel wohl noch zu früh. Mögliche Streichkandidaten sind Aaron Opoku oder Klaus Gjasula.

„Ich habe noch keine festgelegte Idee, was den Kader und die Aufstellung angeht“, hatte Walter noch am Freitag gesagt. An diesem Sonntag wird er einen Profi enttäuschen müssen.