Kader-Comeback bei den HSV-Profis! Tom Sanne könnte Sturm-Joker werden

Mit Bakery Jatta (Gelb-Sperre) fehlt beim HSV gegen Paderborn ein wichtiger Offensiv-Spieler. Seinen Platz in der ersten Elf wird wohl Ransford Königsdörffer bekommen.

Auf der Bank hätte Tim Walter dann jedoch keinen Angreifer mehr, um im Laufe des Spiels nachzulegen. Gut möglich, dass Tom Sanne das Problem löst.

Wird Tom Sanne gegen Paderborn bei den HSV-Profis gebraucht?

Zwei Joker-Einsätze (ein Tor) hatte das Sturm-Juwel bei den Profis in der Hinrunde. Danach ging es für ihn zurück in den Nachwuchs. Nun wird er wieder „oben“ gebraucht. Beim Training der Profis war der 19-Jährige zuletzt schon wieder dabei. Im Kader für das Spiel gegen Paderborn (Freitag, 18.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de) steht er auch.

Für Sanne stellt sich daher die Frage: Wird er bei den Profis zum Joker?