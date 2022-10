Jubiläum in Paderborn: Auf diesen Meilenstein ist der HSV gar nicht stolz

Der Rahmen ist angemessen. Wenn der HSV am Sonntag (13.30 Uhr) in Paderborn antritt, ist die „Home Deluxe Arena“ zum zweiten Mal in dieser Saison nach dem Pokal-Spiel gegen Werder Bremen komplett ausverkauft. Die Zuschauer freuen sich auf ein echtes Top-Spiel mit vielen Toren. Gleichzeitig wird es mehrere besondere Jubiläen geben. Nur auf eines hätten der HSV eigentlich gerne verzichtet.

Paderborn-Coach Lukas Kwasniok und HSV-Trainer Tim Walter schätzen und kennen sich schon lange. Beide haben einst gemeinsam im Nachwuchs in Karlsruhe gearbeitet. Beim direkten Duell feiern sie am Sonntag nun jeweils ein Jubiläum. Auf Walter wartet das 100. Spiel als Zweitliga-Trainer, Kwasniok sitzt zum 50. Mal als Chef in Liga zwei auf der Bank.

70 Siege holte der HSV bislang in der Zweiten Liga

Bei der Erfolgsquote in Liga zwei liegt Walter (1,67 Punkte pro Spiel) bislang knapp vor Kwasniok (1,61 Zähler im Schnitt). Das soll auch am Sonntag so bleiben, damit der HSV noch ein anderes Jubiläum zumindest ein bisschen feiern kann – auch wenn man das am liebsten gar nicht gehabt hätte. Die Partie in Paderborn ist für die Hamburger gleichzeitig das bislang 150. Spiel in der Zweiten Liga.

Als der HSV im Frühjahr 2018 nach 1866 Spielen in der Ersten Bundesliga erstmals abstieg, sollte es eigentlich nur eine Saison in Liga zwei werden. Mittlerweile sind die Hamburger in der fünften Spielzeit im Unterhaus unterwegs und stehen dabei nun schon vor ihrem 150. Auftritt. In den bisherigen 149 Liga-Spielen gab es 70 Siege, 43 Remis, 36 Niederlagen, 264 Tore und 180 Gegentreffer.

Keine gute HSV-Bilanz bei den Jubiläums-Spielen

Im eigentlich nicht gewollten Jubiläum soll nun der nächsten Sieg her – und das gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Aufstieg. Alles mit dem Ziel, dass in der nächsten Saison dann nicht irgendwann auch noch das 200. Zweitliga-Spiel auf dem Programm steht, sondern diesmal es am Ende tatsächlich mit dem Aufstieg klappt.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV in Paderborn: Darum sollten Fans beim Topspiel unbedingt einschalten

Die bisherigen Jubiläums-Auftritte des HSV in Liga zwei liefen übrigens bislang eher durchwachsen. Im 50. Spiel gab es ein 0:1 gegen Heidenheim, im 75. ein 1:1 in Kiel, im 100. ein 5:2 gegen Nürnberg und bei der 125. Zweitliga-Partie ein 1:1 in Sandhausen.