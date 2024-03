Jahrelange Achterbahnfahrt: Jetzt hofft Fürths Jung auf sein HSV-Highlight

Nachdem er den HSV verlassen hatte, spielte Gideon Jung 2021/22 in der Bundesliga nur fünfmal für Greuther Fürth – ein Knorpel- und Meniskusschaden im Knie war schuld. Vorm Start der Vorsaison dann musste der Verteidiger erneut operiert werden, machte nach dem Abstieg daher nur 17 Zweitliga-Partien.

In dieser Spielzeit nun hat der 29-Jährige schon 20 Liga-Einsätze auf dem Konto, die Achterbahnfahrt voller persönlicher Rückschläge schien beendet – bis er sich an den Adduktoren verletzte und zuletzt zweimal in Folge ausfiel.

Nach der Hinspiel-Pleite beim HSV (0:2), bei der Jung fehlte, weil er Vater wurde, soll er aber nicht auch noch das Rückspiel gegen seinen Ex verpassen. Die jüngste Blessur ist auskuriert und Fürth-Coach Alexander Zorniger deutete an, dass Jung als Teil einer Dreierkette in der Startelf stehen wird.