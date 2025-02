Regensburg – HSV im Liveticker: Stürmt das Polzin-Team an die Spitze?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker! Den HSV zieht es in den Süden Deutschlands zum Tabellenletzten Jahn Regensburg. Gegen den SSV könnte Trainer Merlin Polzin im neunten Spiel in Folge ungeschlagen bleiben und mit einem Sieg Tabellenführer werden. Am vergangenen Wochenende rettete Davie Selke die Serie mit einem Doppelpack beim 2:1-Sieg gegen Preußen Münster. Doch den Jahn darf man nicht unterschätzen. Die Regensburger kämpfen mit allem was sie haben um den Klassenerhalt. Nach der 1:2-Niederlage gegen die SpVgg Greuther Fürth trennen die Rot-Weißen vier Punkte vom Relegationsplatz. Anstoß ist um 13.30 Uhr. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker!

Das Spiel im Liveticker