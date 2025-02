Tor-Rekord möglich: HSV-Profi Muheim hat eine besondere Beziehung zum nächsten Gegner

Die meisten Startelf-Plätze sind beim HSV für das Gastspiel am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de) in Regensburg bereits vergeben. Auch Miro Muheim wird dabei sein. Der Schweizer ist als Linksverteidiger gesetzt. Die Reise in die Donaustadt wird der 26-Jährige mit einem guten Gefühl antreten. Nur positive Erinnerungen hat er bislang an diesen Gegner. Kommt jetzt auch noch ein neuer persönlicher Torrekord dazu?

Muheim gegen Regensburg – diese Konstellation ist für den Schweizer und den HSV eine große Erfolgsgeschichte. Fünf Spiele hat der Linksverteidiger mit den Hamburgern gegen die Bayern bislang gemacht. Die Ergebnisse lauten: 4:1, 4:2, 3:1, 5:1 und 5:0. Fünf Siege und im Schnitt auch noch mehr als vier HSV-Treffer pro Partie. Besser geht es kaum. Auch Muheim hat an dieser Top-Serie einen großen Anteil.

Ersten beiden HSV-Tore erzielte Muheim in Regensburg

Das Jahnstadion in Regensburg ist für den 26-Jährigen ein besonderer Ort und wird es womöglich auch immer bleiben. Am 23. April 2022 erzielte Muheim dort sein erstes Pflichtspieltor für die Hamburger. Damit aber nicht genug: Auch seinen zweiten HSV-Treffer bejubelte er im Frühjahr 2023 erneut in Regensburg. Danach stieg der Jahn ab. Nun wartet auf Muheim die dritte Reise zum SSV.

Setzt der Schweizer seiner Erfolgsserie gegen Regensburg am Sonntag fort und trifft erneut? Für Muheim wäre das gleichbedeutend mit einem neuen Torrekord. Drei Treffer gegen einen Verein hat er bislang noch nie in seiner Karriere erzielt. Sollte ihm das am Sonntag gelingen, wäre es gleichzeitig sein erstes Liga-Tor für den HSV in dieser Saison. Die Voraussetzungen könnten für ihn dafür in Regensburg kaum besser sein.

Kurios: Grundsätzlich hat Muheim nicht seine größten Qualitäten als Torschütze, sondern vielmehr als Vorlagengeber. In bislang 117 Spielen für den HSV hat er insgesamt erst neun Treffer erzielt, auf der anderen Seite aber schon für 28 Assists gesorgt. Eine Torvorlage gegen Regensburg ist ihm trotz der zuletzt sehr deutlichen Siege gegen den Jahn bislang jedoch noch nie gelungen. Auch das kann Muheim am Sonntag nun ändern.