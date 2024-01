Irrer Fan-Rekord beim HSV! In nur 60 Sekunden waren alle Tickets vergriffen …

Sie brechen einen Rekord nach dem anderen. Mehr als 20.000 HSV-Fans begleiteten ihre Mannschaft im Dezember zum Pokalspiel nach Berlin, nächtliche Staus auf der Rückfahrt nach Hamburg waren die Folge. Nun sorgt der HSV-Anhang für die nächste unglaubliche Bestmarke: Innerhalb von nur 60 Sekunden waren alle 5130 zur Verfügung stehenden Gäste-Tickets für die Partie in Düsseldorf vergriffen!

Um 10 Uhr startete am Donnerstag der Online-Verkauf für die am 8. März stattfindende Partie bei der Fortuna. Aber nicht lange, nur wer schnell war, hatte eine Chance. Bereits um 10.01 Uhr meldete der HSV: Nichts geht mehr, alle Tickets sind weg …

Was ist in dieser Woche im Volkspark passiert? Jeden Freitag liefert Ihnen die Rautenpost Analysen, Updates und Transfer-Gerüchte – pünktlich zum Wochenende alle aktuellen HSV-News der Woche kurz zusammengefasst und direkt per Mail in Ihrem Postfach. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Damit wird der HSV-Block in der Merkur Spiel-Arena erneut aus allen Nähten platzen. Doch bei 5130 Mitreisenden wird es nicht bleiben. Zwar sind alle dem HSV zur Verfügung gestellten Karten verkauft, viele Gäste-Fans aber versuchen fieberhaft, sich über andere Kanäle einzudecken. Wie gut das in Düsseldorf gelingen kann, wurde bereits in der Vorsaison deutlich. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Fan-Vereinigung Supporters begleiteten rund 20.000 Hamburger den HSV zur Fortuna.

Für die HSV-Partie gegen Karlsruhe sind knapp 50.000 Karten weg

Auch in Bezug auf die Heimspiele läuft der Ticketverkauf weiterhin gut. Knapp 56.000 Fans kamen in der Hinrunde pro Partie im Schnitt in den Volkspark. Für den Auftritt am Sonntag gegen den KSC sind auch schon knapp 50.000 Tickets weg. Letztmals kamen Mitte September 2022 mal weniger als 50.000 Fans zu einem HSV-Heimspiel.