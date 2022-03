In Down Under: Ex-HSV-Verteidiger wird plötzlich zum Torjäger

In seiner ersten und einzigen Saison in Hamburg hatte er sich keinen überaus nachhaltigen Namen im Volkspark verschafft – schon gar nicht wegen seiner Tore. Im Sommer 2018 lieh der HSV Leo Lacroix vom AS Saint-Étienne aus, der Schweizer mit brasilianischen Wurzeln lief 17-mal für die Rothosen auf – bevor es für ihn am Ende der Saison wieder zurück zu seinem französischen Stammklub ging.

Immerhin: Am letzten Spieltag jener Saison, in der die Hamburger Mission Wiederaufstieg erstmals scheiterte, verabschiedete sich Lacroix dann noch mit einem Treffer. Beim 3:0 gegen den MSV Duisburg im Mai 2019, als sich auch Torschütze Jan-Fiete Arp unter Tränen von den Anhängern verabschiedete, traf der Innenverteidiger zur 1:0-Führung.

Ex-HSV-Profi Lacroix spielt jetzt in Australien

Nach einer erfolglosen Serie 2019/2020 in Saint-Étienne sank Lacroix‘ Marktwert weiter, sein Vertrag lief im Sommer 2020 aus – und so war der 1,97-Meter-Hüne ein halbes Jahr lang vereinslos, bis er im Januar 2021 im Heimatland bei seinem Jugendklub FC Sion unterkam. Zuvor hatte er trotz einiger Angebote sogar aus freien Stücken auf einen Vereinswechsel verzichtet.

Das Glück, das er auch in Sion zumeist vergeblich suchte, scheint er nun, gut ein Jahr später, aber wiedergefunden zu haben. Anfang September unterschrieb der einmalige Nationalspieler in Australien bei Western United FC – und stand in der A-League bisher an jedem Spieltag in der Startelf. Nach 18 Spieltagen steht Lacroix‘ Klub punktgleich mit dem Ersten auf Platz zwei, hat zudem noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand.

HSV: Leo Lacroix trifft für Western United FC

Die jüngste Erfolgswelle haben sie auch dem Ex-HSV-Profi zu verdanken. Nicht nur, weil Western United in den letzten neun Spielen nicht verlor. In den vergangenen Tagen knüpfte Lacroix zudem (endlich) da an, wo er einst gegen Duisburg aufgehört hatte. Am vorletzten Wochenende traf der Abwehrmann beim 2:1 gegen die Newcastle Jets doppelt, wurde zum gefeierten Matchwinner.

Und einmal Lunte gerochen, legte Lacroix am Samstag noch einmal nach und köpfte seine Elf beim 2:2 gegen Tabellenführer Melbourne City FC in Front. Scheint, als wäre da eine Liebesbeziehung entstanden, die der 30-Jährige in Hamburg nicht fand. Nach seinem dritten Tor in zwei Spielen schrieb Lacroix auf Instagram schließlich kurz und unmissverständlich: „Love you boys“.