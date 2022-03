Nach Aue-Verlegung: Den HSV erwartet ein heißer Highlight-April

Die Absage des Heimspiels gegen Erzgebirge Aue in der Nacht vor dem angesetzten Termin am Samstagmittag, sie dürfte bei einigen Fans für lange Gesichter gesorgt haben. Nichts war es, mit einem Heimspiel bei Kaiserwetter. Im März werden die Hamburger in der zweiten Liga komplett ohne Heimspiel bleiben – im April aber dürfte es dann heiß hergehen im Volkspark.

Noch steht nicht fest, wann die Aue-Partie nachgeholt wird. Gut möglich aber, dass dafür ein Termin im April in Frage kommt. Zuvor geht es kommende Woche nach Düsseldorf, danach ist eine Länderspielpause. Vorher einen Nachholtermin zu finden, dürfte schwierig werden. Und so würden im April im Volkspark heiße Wochen auf den HSV warten. Am 2. April kommt der SC Paderborn zum Ligaspiel nach Hamburg, zwei Wochen später gastiert der Karlsruher SC (16. April) in der Arena in Altona. Für den KSC ist es das zweite Gastspiel binnen weniger Wochen nach dem Pokalaus am 2. März.

Das echte Highlight aber findet am 19. April statt, wenn Bundesligist Freiburg sich im DFB-Pokal-Halbfinale die Ehre (20.45 Uhr) beim HSV gibt. Eine Menge Kracher, die auf den Verlauf der restlichen Saison entscheidenden Einfluss haben dürften – und zwischendrin noch das Aue-Spiel in Form einer zusätzlichen englischen Woche?

Ende März keine Zuschauerbeschränkungen mehr

Ein nicht uninteressanter Nebenaspekt: Weil am 20. März alle Beschränkungen für die maximale Zuschauerkapazität fallen, werden die Hamburger auch gegen Aue mehr als die am vergangenen Samstag zugelassenen 25.000 Fans begrüßen dürfen. Und so könnte die HSV-Kasse im April dank der Zuschauereinnahmen richtig klingeln. Balsam auf der HSV-Seele. Im Rahmen der Umstellung auf das 2G+-Modell, das im vergangenen Herbst eine Vollauslastung ermöglichte, hatten die Hamburger mit einem Zuschauerschnitt von 35.000 gerechnet. Nicht ausgeschlossen, dass dieses Ziel mit etwas Verspätung im April erreicht wird.