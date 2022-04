Immer wieder späte HSV-Tore: Die irre Geschichte der Last-Minute-Könige

Kein anderer trifft so oft, wenn schon fast alles gelaufen ist. Beim 4:2 in Regensburg präsentierten sich die HSV-Profis einmal mehr als Last-Minute-Könige der Liga. Das ist in dieser Saison gute Tradition: Satte acht Punkte sicherte sich das Team von Trainer Tim Walter durch Tore in der 90. Minute oder der Nachspielzeit.

Der HSV und seine goldenen Last-Minute-Treffer. „Uns zeichnet die ganze Saison schon aus, dass wir einfach niemals aufgeben und immer dran bleiben, egal was für Rückschläge uns ereilen“, erklärte HSV-Kapitän Sebastian Schonlau nach dem späten Sieg in Regensburg. Tatsächlich schreibt der HSV in dieser Saison in den Schlussminuten immer wieder ein neues Drehbuch.

Los ging es Mitte September in der Vorrunde gegen Sandhausen, als Moritz Heyer in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 2:1 traf. Es folgten im Oktober der Ausgleich in Aue (durch Dirk Carlsons Eigentor/90.+4) und das 2:1 in Paderborn durch Ex-Leihgabe Tommy Doyle (90.+4). Es war der größte Moment des Engländers beim HSV, bereits in der Winterpause zog die Leihgabe von Manchester City weiter nach Cardiff.

Immer wieder dürfen HSV-Fans kurz vor dem Ende jubeln

Der HSV traf auch ohne ihn spät. Im März sicherte Robert Glatzel beim 1:1 in Düsseldorf einen Zähler (90.+3), nun schließlich brachte Josha Vagnoman den HSV in der Schlussminute in Regensburg mit 3:2 in Front.

Fünf Last-Minute-Paukenschläge für acht Punkte – da ist David Kinsombis 4:2 beim Jahn (90.+6), das den Sieg nur absicherte, nicht mal eingerechnet.