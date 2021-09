Fünf Topspiele! Der HSV wird zum Dauerbrenner im Free-TV

Die DFL hat die Spieltage neun bis 15 der Zweiten Liga terminiert. Und der HSV tritt dabei gleich dreimal zur Primetime um 20.30 Uhr am Samstagabend an. Zumindest in dieser Kategorie haben die Hamburger einen echten Spitzenplatz in der Liga. Ein Zufall ist das nicht.

Nach der Länderspielpause geht es für den HSV zunächst mit den „Topspielen“ gegen Sandhausen (11. September) und in Bremen (18. September) weiter. Das war bereits bekannt. Auch der Termin für das Heimspiel gegen Nürnberg am Sonntag den 26. September steht schon länger fest. Genaue Termine gab es nun von der DFL für die folgenden sechs Spieltage. Für den HSV sind drei weitere „Topspiele“ dabei.

HSV wird zum Dauerbrenner im Free-TV

Die HSV-Spiele gegen Düsseldorf (16. Oktober), gegen Kiel (30. Oktober) und in Karlsruhe (6. November) werden alle am Samstagabend um 20.30 Uhr angepfiffen und sind parallel zu Sky auch im Free-TV bei Sport1 zu sehen. Weitere HSV-Termine: In Aue (1. Oktober) und in Paderborn (22. Oktober) spielen die Hamburger jeweils freitags um 18.30 Uhr. Regensburg kommt am 20. November (Samstag) in den Volkspark, Ingolstadt am 28. November (Sonntag).

Das könnte Sie auch interessieren: Wut-Test beim HSV! Und Walter mittendrin

Insgesamt hat der HSV an den ersten 15 Spieltagen gleich fünf Top-Spiele am Samstagabend. Da kann sonst nur Bremen (ebenfalls fünf) mithalten. Schalke ist viermal dabei.

Bei St. Pauli reicht es noch nicht für ein Topspiel

Der Grund für die Ansetzungen liegt auf der Hand. Die Zweite Liga will mit den Top-Spielen Werbung machen und möglichst eine hohe Einschaltquote bei den TV-Partnern erzielen. Dass dafür der HSV wie auch Schalke und Werder die Zugpferde sind, ist nicht wirklich überraschend. Auffällig: Sieben Vereine sind an den ersten 15 Spieltagen bei keinem Top-Spiel dabei. Dazu gehört neben Spitzenreiter Regensburg auch der gut gestartete FC St. Pauli.