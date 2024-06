100 Millionen Aufrufe? Ein Mega-Star sorgt plötzlich für irre HSV-Rekorde

Es ist, als würde ihr quasi ganz Deutschland auf einer einzigen Social-Media-Plattform folgen. Allein auf Instagram hat Jennie Kim – ihr Künstlername ist Jennie Ruby Jane – fast 85 Millionen Follower und generiert mit ihren Posts stets mehrere Millionen Likes. Die südkoreanische Sängerin ist Mitglied der populären Girlgroup „Blackpink“, der größten K-Pop-Band der Welt, und kürzlich hat sie auch einen TikTok-Kanal eröffnet. Und was sie am vergangenen Mittwoch dort als erstes veröffentlichte, sorgte nun plötzlich für einen irren HSV-Rekord.

Innerhalb von nur 24 Stunden schauten sich 27 Millionen Menschen ihr erstes Kurzvideo auf ihrem neuen TikTok-Kanal an. Inzwischen, Stand Samstagmittag, hat es sogar bereits 50 Millionen Klicks erzielt. Dafür musste Jennie Kim nur ein bisschen posieren und „Hi“ unter das Video schreiben.

Was beim Anschauen aber sofort ins Auge fällt: Die 28-Jährige trägt – warum auch immer – das Auswärtstrikot des HSV aus der Saison 2014/15. Original scheint das Jersey nicht zu sein. Allein der Fakt, dass sie ausgerechnet ein HSV-Hemd trägt, löste aber einen Hype aus.

Riesige Reichweite: Jenny Kim trägt auf TikTok HSV-Trikot

Und auch der Verein selbst griff das TikTok auf der Plattform auf. Der HSV nutzte eine Sequenz aus dem Video der Star-Sängerin, um über ein eigenes Video einen „Wechsel“ von Jenny Kim in den Volkspark zu inszenieren. Sogar der Transferexperte Fabrizio Romano kommt darin zu Wort und bestätigt die „Verpflichtung“ der Asiatin, indem er seinen bekannten Satz „Here we go“ sagt. Und: „The deal is finally done.“ Der Wechsel sei also in trockenen Tüchern. Demnach hat Jennie Kim einen Marktwert von 84,8 Millionen Euro, wie am Ende des Videos zu sehen ist.

All das ist natürlich nicht ernst gemeint. Auch das vom HSV geteilte Kurzvideo ging aber viral und bescherte dem Verein neue Rekorde. Auf TikTok wurde der Beitrag mittlerweile über 650.000-mal angeklickt und hat über 75.000 Likes generiert. Zur Einordnung: Dem offiziellen TikTok-Account folgen aktuell „nur“ mehr als 850.000 Accounts.

HSV rechnet mit 100 Millionen Aufrufen auf Social Media

Hinzu kommt: Mithilfe seines „Influencer-Netzwerks“ erlangte das vom HSV zusammengeschnittene Video auch auf X, vormals Twitter, riesige Aufmerksamkeit. Das auf dem X-Account von HSV-Fan und Influencer „Jan Osaft“ repostete Video hatte am Wochenende beispielsweise bereits fast drei Millionen Views und 1700 Likes erzielt.

Der HSV rechnet damit, dass er mit dem kreativen Post inklusive aller Weiterleitungen insgesamt mehr als 100 Millionen Aufrufe hervorrufen wird. Das hat es noch nie gegeben. Ein irrer Rekord – dank Mega-Star Jennie Kim und einer Trikot-Aktion, die nicht wirklich zu erklären ist.