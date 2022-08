Im Livestream: Die Trauerfeier für HSV-Legende Uwe Seeler

Es ist Uns Uwes letztes Heimspiel. Mit einer Trauerfeier im Volksparkstadion nimmt Hamburg am Mittwoch ab 14 Uhr Abschied von HSV-Idol Uwe Seeler. Der langjährige Torjäger und Präsident des HSV sowie Ehrenbürger Hamburgs war am 21. Juli im Alter von 85 Jahren in Norderstedt gestorben.

Der NDR überträgt die Veranstaltung live im TV, die MOPO hat die Möglichkeit, den Livestream der Kollegen hier zu zeigen:

Zudem begleitet die MOPO die Veranstaltung mit einer aktuellen Ticker-Berichterstattung auf MOPO.de. Am vergangenen Donnerstag war der DFB-Ehrenspielführer und ehemalige Nationalspieler in seiner Heimatstadt auf dem Ohlsdorfer Friedhof im engsten Familienkreis beigesetzt worden.

HSV: Die Trauerfeier für Uwe Seeler im Livestream

Unter den rund 1000 geladenen Gästen sind unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz und Peter Tschentscher, nach MOPO-Informationen werden neben der gesamten HSV-Mannschaft unter anderem auch Oliver Kahn, Rudi Völler, Felix Magath, Hansi Flick, Otto Waalkes, Reinhold Beckmann, Carlo von Tiedemann, Jo Brauner und Dagmar Berghoff vor Ort sein.

Vier Trauerreden werden gehalten, darunter eine von Schauspieler Olli Dittrich, einem Freund der Familie. Musikalisch umrahmt werden die Ansprachen mit Stücken, die Familie Seeler ausgesucht hat. Star-Pianist Joja Wendt ist dabei wie auch der Seemannschor Hamburg. Der Einlass ins Stadion für alle Bürgerinnen und Bürger erfolgt ab 12.30 Uhr, die Trauerfeier beginnt um 14 Uhr.