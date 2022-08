HSV-Boss Boldt über Seeler: „Uwe ist einer von uns – nur besser“

Am heutigen Mittwoch findet die Trauerfeier für HSV-Idol Uwe Seeler im Volksparkstadion statt. Um 14 Uhr startet in der Arena die Zeremonie. Die MOPO informiert Sie in diesem Ticker über das Programm und den Ablauf der Trauerfeier.

Der 65-jährige Komiker gibt zu, dass er zunächst Schwierigkeiten hatte, den Wunsch der Familie nachzukommen und eine Rede auf der Trauerfeier zu halten: „Als mir gesagt wurde, ich soll die Abschlussrede halten, ist mir erst mal das Herz in die Hose gerutscht. “

“ „Uwe Seeler – du bist einer von uns“, wird nach der Rede von Boldt gespielt. Der letzte Redner wird nun Oliver „Dittsche“ Dietrich sein.

Jonas Boldt mit schöner Rede – „Dittsche“ folgt

„Lieber Uwe, wir alle fühlen uns auf ewig miteinander verbunden. Wenn wir nur eine Sache vom HSV behalten sollen, dann bist das du: Nur der Uwe. Wir werden nie dein riesiges Herz vergessen. Man hätte vor dem Stadion auch die Bronze-Darstellung deines Herzens aufstellen können. (…) Ich bin felsenfest davon überzeugt: Es gibt etwas Stärkeres als den Tod. Lieber Uwe, du bist für immer in unseren Herzen. Uwe Seeler war, ist und wird für immer der größte HSVer aller Zeiten bleiben. Ruhe in Frieden, oder wie du selber gesagt hast: Im Himmel wird auch Fußball gespielt.“

Nun kommt Jonas Boldt zu Wort: „Uwe Seeler hinterlässt eine große Lücke, wir werden ihn nie vergessen – HSV-Ikone, WM-Legende, Fußball-Idol, Ehrenspielführer und Hamburger Wahrzeichen. Uwe ist mehr als Titel und Trophäen. Er ist der ideale Fußballer, von dem jeder Trainer träumt. Er ist der, den sich alle Menschen wünschen. Immer an der Spitze, aber immer erreichbar. Gewinnen wollen, aber immer verlieren können. Ein Mann des Volkes, den man nur lieben kann, weil er so normal war. Er ist einer von uns – nur besser." Mit direkten Worten richtet sich der 40-Jährige auch direkt an Ilka Seeler: „Liebe Ilka, dir gebührt unser aller Mitgefühl. Ich kann dir nicht genug danken, dass du mir die Tür geöffnet hast, um einige Momente mit dir und eurer Familie zu teilen."

Nach der Rede wird wurde das Lied „An de Eck steiht'n Jung mit'n Tüddelband" angestimmt.

Mit schönen Worten stellt Neuendorf noch einmal klar, wieso Uwe Seeler überall so beliebt war: „Uns Uwe, das ist der Titel, den er erhalten hat. Den größten Titel kann man gar nicht gewinnen. Der größte Titel wird einem verliehen von den Fans, er verblasst nicht und kommt von Herzen. Er hat diesen Titel mit Stolz getragen, er war für ihn nie eine Last, sondern eine Bestätigung, so zu bleiben wie er war.“ Zwischendurch gibt es immer wieder Applaus von dem Publikum und „Uwe”-Sprechchöre.

Zwischendurch gibt es immer wieder Applaus von dem Publikum und „Uwe"-Sprechchöre. Nachdem das Stück „La Paloma" gespielt wurde, beginnt DFB-Präsident Bernd Neuendorf mit der zweiten Rede: „Wembley, den 31. Juli 2022, Finale der Frauen-Fußball-EM, fast 90.000 Zuschauer, Deutschland gegen England. Wir alle haben diesem Spiel entgegengefiebert (…). Wir waren stolz, wie unser Team gekämpft hat. Unsere Spielerinnen hätten gerne den Titel gewonnen für sich selber – aber auch für Uwe Seeler, der 56 Jahre zuvor in der Verlängerung gegen England ein unvergessliches Finale verloren hat. Unvergesslich ist Uwe Seeler aber nicht nur wegen dieses Spiels geblieben (…), sondern vor allem, weil er sich allen Menschen sein offenes, freundliches Wesen bewahrt hat. Das heutige Ansehen der Nationalmannschaft ohne Uwe Seeler ist kaum vorstellbar (…) Die Nationalmannschaft hatte ihre besten Zeiten mit und dank Uwe Seeler. Uwe Seeler brauchte keine Titel, um zu einem Idol zu werden (…) Für viele Menschen und auch für mich steht fest: Uwe Seeler ist dennoch einer der Größten. Er hätte jede Trophäe verdient gehabt."

Nach musikalischem Auftakt und Tschentscher-Rede: DFB-Präsident Neuendorf mit zweiter Ansprache

Anne-Katrin Döhrer (27), eine Erzieherin aus Breitungen in Thüringen hat einen weiten Weg auf sich genommen, um an der Trauerfeier teilzunehmen. Gegenüber der MOPO berichtete sie: „Wir sind heute morgen um 6 Uhr aufgestanden, um rechtzeitig zur Trauerfeier da zu sein. Uwe Seelers Tod hat mich unendlich traurig gemacht. Er war ein Mensch, wie es ihn nur selten gibt. Einer, der immer so geblieben ist, wie er ist. Den der Erfolg nicht verdorben hat. Damit war er für mich immer das größte Vorbild. So groß, dass ich mir sein Porträt vor fünf Jahren aufs Bein tätowieren lassen habe.“

Anne-Katrin Döhrer (27), Erzieherin aus Breitungen in Thüringen, trägt Uwe Seeler als Tattoo auf dem Oberschenkel.

So beendete der Bürgermeister seine Rede: „ Hamburg verliert mit Uwe Seeler ein Stück von sich selbst, eine außerordentliche hanseatische Persönlichkeit und einen ganz besonderen Ehrenbürger. Wir erinnern uns mit Hochachtung und Dankbarkeit an sein Lebenswerk und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“

Zum Schluss seiner Rede wendet sich Tschentscher auch an die Familie Seeler: „Liebe Familie Seeler, ich möchte Ihnen ausdrücklich danken, denn es ist sicher nicht immer leicht, einen so bekannten Ehemann und Vater zu haben. Ein Mann, der bis ins hohe Alter in der Öffentlichkeit stand und sich für den Sport, für seine Stadt und seinen HSV engagiert hat. An einem Vorabend zu einem wichtigen HSV-Spiel sagte er mir vor kurzem einmal – zwar im Scherz, aber mit einem Funkeln in den Augen – er nehme heute Abend nur leichte Kost, es könnte ja sein, dass der Trainer ihn morgen nochmal einsetzt."

Nach dem ersten musikalischen Akt kommt der Bürgermeister Peter Tschentscher auf den Rasen. Der 56-Jährige ist der erste Redner des heutigen Tages: „Wir nehmen heute Abschied von Uwe Seeler, von einer Legende des deutschen Fußballs, einem Ehrenbürger der Freien und Hansestadt Hamburg und einem sehr liebenswerten Menschen", leitet Tschentscher seine Rede ein. „Uwe Seeler war einer der erfolgreichsten Torschützen seiner Zeit, und er war ein großer Teamplayer. Ein Dampfkessel, einer der Druck macht und die Richtung vorgibt. Der seine Kollegen antreibt und zu Höchstleistungen anspornt. Er war ein Kämpfer, der alles gegeben hat: für den Sieg, für die Mannschaft, für seinen Verein. (…) In fast 20 Jahren als Profispieler und den Jahrzehnten danach ist Uwe Seeler seiner Heimaststadt immer treu geblieben. Ein Millionen-Angebot von Inter Mailand lehnte er ab. Er hat sich für Hamburg entschieden und damit für immer den Respekt und die Zuneigung der Hamburgerinnen und Hamburger gewonnen. Uwe Seeler trug die Raute und seine Heimat im Herzen. Als Identifikationsfigur hat er den Sport in unserer Stadt geprägt und Generationen junger Leute inspiriert. Er engagierte sich in karitativen Projekten und zahlreichen Ehrenämtern."

Nun beginnt die offizielle Zeremonie der Trauerfeier. Star-Pianist Joja Wendt und der Seemannschor Hamburg tragen die Hambrger Hymne „Hammonia" vor.

Die Trauerfeier beginnt mit der Hamburger Hymne „Hammonia“

Oliver Bierhoff im NDR: „Zu Uwes Ehren müsste man eigentlich ein Alt-Internationalen-Spiel machen. Uwe war immer ein Sonnenschein, er war nie schlecht gelaunt und hat immer wieder einen positiven Geist reingebracht. Es schien, als würde er nie Probleme mitnehmen und dass er immer wieder Gelassenheit reinbringt. Er schaut auf ein erfülltes und tolles Leben zurück."

Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Frau Britta sind soeben auch vor dem Stadion angekommen. Inzwischen hat Scholz seinen Platz eingenommen.

Bundesknalzer Olaf Scholz kam mit seiner Frau Britta Ernst ins Stadion.

Die Mannschaft des HSV ist nun auch angekommen. Angeführt von Trainer Tim Walter sind alle Profis mit schwarzer Hose und schwarzem Shirt erschienen. Auch Thomas Wüstefeld ist da und begrüßt alle Spieler.

Kurz vor Beginn der Zeremonie sprach Horst Hrubesch zum NDR. „Wie beschreibt man jemanden, der einmalig ist? Er hat mich immer wieder unterstützt, mir immer wieder gesagt: Du wirst das packen. Ich habe ihm viel zu verdanken, der Kontakt ist nie abgerissen. Uwe hat eine Normalität gehabt, die wenige gehabt haben.", sagte der 71-Jährige: „Auf der einen Seite war er als Fußballer Weltklasse, aber als Mensch war er auch Weltkasse."

Moderator Carlo von Tiedemann sagte im Stadion der MOPO: „Mir geht's gut. Wir mokeln uns durch."

Vereinslegenden wie Horst Hrubesch, Jimmy Hartwig und Charly Dörfel sind inzwischen in der Arena angekommen. Der 71-jährige Hrubesch unterhält sich mit ARD-Moderator Alexander Bommes. Carlo von Tiedemann, Dagmar Berghoff, Felix Magath sind ebenfalls eingetroffen. Ex-HSV-Kapitän Nico-Jan Hoogma und Senatorin Dr. Melanie Leonhard gehören wie Bundestrainer Hansi Flick, Oliver Bierhoff sowie DFL-Chefin Donata Hopfen auch zu den geladenen Gästen.

Im Volksparkstadion nahm bereits Ilka Seeler ihren Platz ein. Vor ihr sitzt Werder-Legende Max Lorenz, der zu Seelers besten Freunden gehörte.

Ilka Seeler bei der Trauerfeier ihres Mannes Uwe. Vor ihr sitzt Max Lorenz.

Am Uwe-Seeler-Fuß war auch Bürgermeister Peter Tschentscher zu sehen.

Vor dem Stadion legten zahlreiche Fans Kerzen, Blumensträuße und Schals an dem Uwe-Seeler-Denkmal nieder.

Im Volksparkstadion laufen schon die Vorbereitungen. Der Rasen ist mit der Aufschrift „Uns Uwe“ und einem Bild versehen. Seit 12.30 Uhr sind die Stadiontore geöffnet. Die ersten Zuschauer kommen gerade rein.

Die HSV-Profis trainieren derweil seit 10:30. Später werden sie alle zur Trauerfeier im Volksparkstadion sein.

Wichtig für alle Anreisenden: Wegen Strecken-Arbeiten wird die S-Bahn-Haltestelle Stellingen nicht bedienbar sein. „Ab ca. 12.00 Uhr fahren ein Shuttle von der U-Bahnstation Hagenbecks Tierpark und ein Shuttle von der S-Bahn-Station Othmarschen zum Stadion", heißt es auf der Website des HSV. Alle Besucher:innen müssen aber bei den Shuttles mit „hoher Auslastung" rechnen. Zudem ist das Volksparkstadion über die Bus-Linie 22 (Haltestelle Schnackenburgallee oder Hellgrundweg) zu erreichen.

Die Hamburger Hochbahn ehrt heute ebenfalls Uwe Seeler mit einer Aktion:

Vom HSV werden neben der Vereinsführung, Trainer Tim Walter und der gesamten Zweitliga-Mannschaft auch diverse Klub-Legenden wie Felix Magath, Charly Dörfel, Willi Schulz, Horst Schnoor, Manfred Kaltz oder Ditmar Jakobs erwartet.

Nach MOPO-Informationen werden unter anderem auch Oliver Kahn, Rudi Völler, Oliver Bierhoff, Philipp Lahm, Hansi Flick, Otto Waalkes, Reinhold Beckmann, Carlo von Tiedemann, Jo Brauner, Rolf Zuckowski und Dagmar Berghoff vor Ort sein.

Franz Beckenbauer und Max Lorenz trauern öffentlich um Uwe Seeler

Dagegen wird Werder Bremens Legende Max Lorenz an der Trauerfeier teilnehmen. „Der Mittwoch wird sehr hart. Da werden Kerle weinen", sagte der 82-jährige Lorenz der „Bild"-Zeitung. Als Spieler standen sich Seeler und Lorenz oft gegenüber, nach ihrer aktiven Karriere verband sie eine enge Freundschaft. „Er war ein toller Freund", sagte Lorenz über den einstigen HSV-Torjäger. „Uwe hat solch einen würdigen Abschied verdient. Er war immer anständig, ein großes Vorbild für uns alle. Leider ist er nicht mehr. Das ist sehr bitter."

Im Vorfeld der Trauerfeier äußerten sich viele langjährige Freunde und Wegbegleiter von Seeler. Franz Beckenbauer hat heute noch einmal mit bewegenden Worten Abschied vom verstorbenen Fußball-Idol genommen. „Mein lieber Uwe, bei uns in Bayern sagt man Servus, wenn jemand geht. Bei Dir in Hamburg heißt Abschiednehmen schlicht und einfach Tschüs", schrieb Beckenbauer im „Hamburger Abendblatt": „Dir, meinem wunderbaren Freund, möchte ich Servus und Tschüs sagen. Denn Du gehst für immer." Beckenbauer kann aufgrund seines Gesundheitszustandes jedoch nicht an der Trauerfeier teilnehmen.

Olaf Scholz, Peter Tschentscher, Jonas Boldt und Bernd Neuendorf werden Reden halten