Neun Liga-Tore hat Robert Glatzel bislang in dieser Saison für den HSV erzielt. Nie zuvor stand der Angreifer in seiner Karriere nach 18 Spieltagen bei so vielen Treffern. Satt ist Glatzel damit aber noch lange nicht. Er ist bereit für mehr Tore und heiß auf den Start in die zweite Saisonhälfte.

Auf die Winterpause hätte Glatzel in dieser Saison sehr gerne verzichtet. Nach einem Zwischentief von sechs Spielen in Folge ohne eigenen Treffer hatte er im Dezember mit zwei Toren beim 3:0 gegen Rostock und einem Treffer beim 1:1 gegen Schalke gerade wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Danach ging es in die Pause.

„Für mich persönlich waren die letzten beiden Spiele vor der Pause schon sehr cool. Ich hätte gerne weitergemacht“, sagt der 28-Jährige, der allerdings auch überzeugt ist, dass er das positive Gefühl und neue Selbstvertrauen in der Pause nicht verloren hat. „Man orientiert sich immer ein bisschen daran, wie die letzten Spiele waren. Und ganz wichtig ist dann auch, wie man jetzt trainiert. Im Moment kann ich nur sagen: Mein Gefühl ist weiter sehr gut. Ich versuche im neuen Jahr da anzuknüpfen, wo ich im alten Jahr aufgehört habe.“

HSV-Stürmer Glatzel traf auch beim Testsieg gegen Karlsruhe

Glatzel ist startklar und heiß auf das erste Pflichtspiel 2022 am kommenden Freitag in Dresden. Dass er zuletzt beim 3:1-Testspielsieg im Trainingslager gegen Karlsruhe zu den Torschützen gehörte, passt zu seinen Aussagen. Glatzels Torrekord in einer Saison liegt übrigens bei 13 Treffern.