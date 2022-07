Fan-Euphorie: Erstes HSV-Heimspiel gegen Hansa ausverkauft?

Nach dem knappen Scheitern in der Relegation gegen Hertha BSC hatten die HSV-Fans ihre Mannschaft am 23. Mai mit Applaus in die Sommerpause verabschiedet. Nun sind die Anhänger heiß auf das Wiedersehen. Beim ersten Heimspiel der neue Saison gegen Hansa Rostock wird es wohl ein volles Volksparkstadion geben.

Seit vergangenen Dienstag können sich HSV-Mitglieder Karten für den Heimspiel-Auftakt am 24. Juli gegen Rostock kaufen – und das wurde auch schon kräftig gemacht. Inklusive der 23.000 verkauften Dauerkarten sind für das Hansa-Spiel bereits 39.000 Tickets weg.

Gut möglich, dass das Stadion am Ende ausverkauft sein wird. Rostock bringt bekanntlich auch gerne viele Fans mit nach Hamburg. Der freie Vorverkauf für die Partie gegen Hansa beginnt an diesem Donnerstag.