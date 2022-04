Robert Glatzel gehört beim HSV zu den Spielern, die eigentlich nicht zu ersetzen sind. Der Stürmer stand in allen 31 Liga-Spielen in der Startelf. Eine Alternative für den 18-Tore-Mann gibt es im Kader nicht. Doch nun muss um seinen Einsatz gezittert werden.

Im Volkspark hat am Dienstag die Vorbereitung auf die Partie am Samstag in Ingolstadt begonnen. Die Ausgangslage ist für die Hamburger klar, nur mit einem Sieg beim Tabellenletzten bleibt man weiter im Aufstiegsrennen. Ob Glatzel dabei helfen kann, ist unklar. Beim Start in die Trainingswoche fehlte der Angreifer.

„Er ist erkältet“, erklärte Trainer Tim Walter, der auf einen möglichen Ausfall seines Top-Stürmers mit einem Achselzucken reagierte. „Er fühlt sich nicht gut. Was soll ich jetzt machen? Ich kann es nicht ändern. Ich jammere nie. Dann spielt halt ein anderer.“

HSV in Ingolstadt ohne Torjäger Robert Glatzel?

Die gute Nachricht: Der Corona-Test fiel bei dem bereits mehrfach infizierten Glatzel negativ aus. Die Zeit zur Genesung bleibt aber auch so kurz. Sollte Glatzel in Ingolstadt ausfallen, müssten Mikkel Kaufmann (null Tore) oder Manuel Wintzheimer (zwei Treffer) die Lücke im Angriff schließen. Zweifel, dass sie den Top-Torjäger gleichwertig ersetzen können, sind angebracht.

Offen ist auch noch die Frage, wer die defensiven Außenbahnen besetzt. Miro Muheim und Josha Vagnoman hatten zuletzt in Regensburg überzeugt. Beide drängen in die Startelf. Eine Möglichkeit: Muheim bleibt links in der Abwehr, Vagnoman rückt nach rechts. Moritz Heyer, der in Regensburg patzte, müsste dann pausieren.

HSV-Trainer Tim Walter nervt Kritik an seinem Spielsystem

Walter hält sich noch bedeckt. „Der, der sich anbietet, der spielt und fertig. Vielleicht spielen beide, vielleicht auch gar keiner. Es geht darum, was für ein Gefühl ich habe, wer sich am meisten zeigt und was das Beste für die Mannschaft ist. Es kann sich mit Sicherheit keiner beschweren, dass er noch keine Chance bekommen hat“, sagte der Trainer, der sichtlich genervt von den Personalfragen und auch der zuletzt immer mal wieder aufkommenden Kritik an den teils fehlenden Lösungen in seinem Spielsystem war.

Der Trainer: „Ich gehe mit meiner Mannschaft und dem Verein weiter unseren Weg. Das ziehen wir durch. Ich weiß, dass der Verein dahintersteht. Wir sind sehr variabel. Und ich habe meine Lösungen.“

Die nächste Lösung muss es am Samstag in Ingolstadt geben. Womöglich ohne Glatzel und mit Veränderungen in der Abwehr.