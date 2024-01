HSV-Weltmeister Yalcinkaya trifft Kanzler Scholz – dann aber folgt der Frust

Das Bild, das man zu Gesicht bekommt, wenn man durch Bilal Yalcinkayas Instagram-Feed scrollt, ist in abgewandelter Form eigentlich stets das dasselbe. Beinahe auf jedem Schnappschuss ist ein großes Lächeln des 17-jährigen HSV-Talents zu sehen. Mal strahlt Yalcinkaya mit dem U17-WM-Pokal in seinen Händen. Mal an der Seite von Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher, im Zuge einer Ehrung im Rathaus. Mal an der Seite von Sportdirektor Claus Costa, im Zuge seiner langfristigen Vertragsverlängerung im Volkspark. Und nun kam auch noch ein Bild mit dem wohl prominentesten Deutschen überhaupt dazu.

„Europameister im Juni, Weltmeister im Dezember und heute zu Gast im Kanzleramt!“, schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz auf X zu einem Foto, das ihn, Bundesinnenministerin Nancy Faser und das Weltmeister-Team zeigt. „Respekt für eure Leistung – und danke für den Besuch, liebe U17-Nationalmannschaft!“ Für Einzelfotos war dann auch noch Zeit – und sein eigenes mit Scholz und dem Pokal in seinen Händen postete Yalcinkaya in seiner Instagram-Story.

Bundeskanzler Olaf Scholz empfing die U17-Weltmeister

Auch der HSV ließ es sich nicht nehmen, ein Bild des SPD-Politikers mit dem Youngster auf seinen Sozialen Kanälen zu teilen und schrieb: „Kann man so machen, Bilal!“ Gemeinsam mit St. Pauli-Talent Eric da Silva Moreira war Yalcinkaya am Freitag nach Berlin gefahren, wo abends das Highlight anstand: der Besuch des Kanzleramts samt Ehrung für die U17-Weltmeister, die sich Anfang Dezember 2023 in Indonesien gekrönt hatten.

Es war das nächste Highlight für Yalcinkaya und Moreira, die erst eine Woche zuvor in Hamburg von Tschentscher empfangen worden waren. Und am Samstag folgte in der Hansestadt direkt das nächste, diesmal aber ein rein sportliches. Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause traf die U19 des HSV in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost auf die U19 des FC St. Pauli – und damit auch Yalcinkaya als Gegner auf da Silva Moreira. Diesmal aber gab es für das HSV-Juwel nichts zu lachen – sondern vor allem für seinen Weltmeister-Kumpel.

Da Silva Moreira trifft gegen HSV-U19 um Bilal Yalcinkaya

Denn St. Pauli setzte sich am Brummerskamp mit 2:0 durch und da Silva Moreira erzielte, nachdem Noah Palapies zur Kiezklub-Führung getroffen hatte (82.), das Tor zum Endstand (87.). Statt in der Tabelle am Stadtnachbarn vorbeizuziehen, rangiert die HSV-U19 nun vier Punkte hinter St. Pauli auf Platz acht. Neben Yalcinkaya, der in dieser Saison zwischen der U17 (23 Spiele, sechs Tore) und der U19 (20 Spiele, zehn Tore) der Rothosen hin- und herpendelt, stand auch Otto Stange in der Startelf.

Der 16-jährige Stürmer, der in dieser Woche ebenfalls langfristig beim HSV verlängerte, kam zu seinem zweiten Einsatz für die U19 und spielte wie Yalcinkaya durch. Aufgrund der aktuellen Personalsituation hat Profi-Coach Tim Walter derzeit keine freien Kaderplätze für die Talente zu vergeben, auch nicht mit Blick auf das Spiel gegen den KSC am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de). Sobald Stange oder Yalcinkaya, die beide schon mal im Zweitliga-Kader standen, aber ihr Profi-Debüt für den HSV feiern werden, sind weitere Instagram-Posts gewiss. Dann ohne Olaf Scholz, aber wieder samt breitem Lächeln.