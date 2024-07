HSV weist Gerüchte zurück: Wann das neue Auswärts-Trikot präsentiert wird

Am Montagmorgen machte die HanseMerkur die HSV-Fans endgültig neugierig. „Wie sehr seid ihr bereit, stabil gekleidet in die neue Saison zu starten?“, fragte der Haupt- und Trikotsponsor des Vereins auf der Plattform X – und schrieb noch dazu: „Falls die Antwort ,sehr bereit‘ ist, dann bleibt mal aufmerksam heute. Es gibt Leckerlis.“ Einige Anhänger vermuteten in den Sozialen Medien sofort, dass wegen dieses Posts die Veröffentlichung des neuen Hamburger Auswärtstrikots kurz bevorsteht. Doch die Wahrheit ist eine andere.

Am 14. Juli 2023 hatte der HSV seine neuen Auswärtsjerseys für die Saison 2023/24 präsentiert. Das war damals exakt 14 Tage vorm ersten Zweitliga-Saisonspiel gegen den FC Schalke 04 (5:3) – und nur einen Tag vor dem letzten Testspiel des Österreich-Trainingslagers in Kitzbühel. Am 15. Juli 2023, beim 1:4 gegen RB Salzburg, liefen die HSV-Profis also direkt zum ersten Mal in dem seinerzeit neuen, hellblauen zweiten Trikot auf. Daher rechneten viele Fans nun damit, dass der Verein auch dieses Jahr noch in Österreich seine frischen Hemden einweihen würde.

Wie sehr seid ihr bereit, stabil gekleidet in die neue @HSV-Saison zu starten?

Falls die Antwort „sehr bereit“ ist, dann bleibt mal aufmerksam heute. Es gibt Leckerlis. #HandinHandfürdenHSV pic.twitter.com/WQ1mL4CihX — HanseMerkur Sports (@HanseMerkurSpo) July 22, 2024

Doch das ist nicht der Fall. Nach MOPO-Informationen wird der HSV den Look seines Auswärtstrikot erst nach der Rückkehr nach Hamburg präsentieren. Das heißt: Wie bei den bisherigen Alpen-Tests gegen den FC Nantes (4:2) am Samstag und gegen Cardiff City am Sonntag (0:3) wird das Team von Steffen Baumgart auch am Donnerstag, wenn der HSV auf dem Abreiseweg gen Flughafen München noch in Kufstein Halt macht, um ab 14 Uhr gegen den zyprischen Klub Aris Limassol zu testen, noch in dem neuen Heimtrikot auflaufen, das am 5. Juli vorgestellt wurde.

Zweites HSV-Trikot wird nach Trainingslager veröffentlicht

Dass das Auswärtsoutfit zweieinhalb Wochen später noch immer nicht publik ist, lässt einige Fans ungeduldig werden. Es gab sogar Spekulationen über Herstellungs- beziehungsweise Lieferprobleme bei Ausrüster Adidas, mit dem der HSV im Vorjahr langfristig bis Sommer 2029 verlängert hatte. Zugleich hatte der Klub in dem Service-Spezialisten 11teamsports damals einen neuen Partner gefunden. Derlei Gerüchte weist der HSV allerdings zurück.

Wie auch immer: Die Fans müssen sich noch etwas gedulden – auch wenn schon in elf Tagen der Zweitliga-Auftakt gegen den 1. FC Köln ansteht. Da der „Effzeh“ am 1. Spieltag Heimrecht haben wird und ebenfalls weiße Heimtrikots trägt, ist stark davon auszugehen, dass der HSV am 2. August mit seinen neuen Auswärtsjerseys auflaufen wird.

Schon vor dem Eröffnungsspiel wird der Verein sein zweites Outfit sowie die ebenfalls noch nicht präsentierten Ausweichtrikots aber bei der DFL melden müssen. Wann das geschehen wird, ist noch offen – und zunächst blieb auch unklar, worauf der Post von HanseMerkur am Montagmorgen um 8.26 Uhr abzielte. Zwei Stunden später veröffentlichte der Hauptsponsor auf X dann aber einen weiteren Beitrag – und gab bekannt, dass er 20 brandneue HSV-Jerseys verlost. Allerdings Heimtrikots.