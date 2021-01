HSV-Vertrag läuft aus: Beginnt jetzt Aaron Hunts Abschieds-Tour?

Seit dem 31. August 2015 spielt Aaron Hunt für den HSV und ist der mit Abstand erfahrenste Profi in den Reihen der Hamburger. Der Vertrag des 34-Jährigen läuft am Saisonende aus. Gut möglich, dass der Mittelfeldmann 2021 in sein letztes halbes Jahr im HSV-Trikot geht. Denn auf eine Verlängerung des Arbeitspapiers deutet aktuell nichts hin.

Wichtig ist er noch immer, das unterstrich der ehemalige Kapitän in der laufenden Saison schon häufiger – auch, wenn er keinen Stammplatz mehr hat. Sechsmal durfte Hunt in der laufenden Spielzeit starten, viermal wurde er eingewechselt.



Gegen Karlsruhe (2:1) fehlte er zuletzt krankheitsbedingt. Ansonsten kam der langjährige Bremer weitestgehend verletzungsfrei durch die Saison.



HSV-Mittelfeldmann Aaron Hunt gefällt als Joker

Aber auch als Joker von der Bank aus kommend setzte der dreimalige Nationalspieler noch immer wichtige Akzente, wie etwa in Darmstadt, als er beim 2:1-Sieg zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde und die Offensive merklich ankurbelte. In Paderborn (4:3) behielt er kurz vor Schluss die Nerven vom Punkt, erzielte den Siegtreffer.



Die vermeintliche Hunt-Abschiedstour, sie startet am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Jahn Regensburg (13.30 Uhr). Ein Gegner, der dem Routinier zuletzt entgegenkam.



Beim Aufeinandertreffen im vergangenem März – bis heute das letzte Spiel mit mehr als 1000 Zuschauern im Volksparkstadion – wurde der Mittelfeldmann mit seinem Siegtreffer zum 2:1 zum Matchwinner. Auch beim 2:2 im Hinspiel der Vorsaison traf Hunt – ein gutes Omen?