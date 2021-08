Lange Pause! Aber Vagnoman bleibt beim HSV Wechsel-Kandidat

Diese Nachricht tut dem HSV und Josha Vagnoman richtig weh. Der Rechtsverteidiger hat sich beim Stadtderby gegen den FC St. Pauli einen Muskelsehnenriss im linken vorderen Oberschenkel zugezogen. An der gleichen Stelle hatte sich Vagnoman bereits in der Saisonvorbereitung verletzt. Nun fällt er wieder zwei Monate aus. Spielt er überhaupt noch mal für den HSV? Trotz der neuen Verletzung ist auch ein Wechsel weiterhin möglich.

Der neue Vagnoman-Schock und die Folgen. Auch wenn es für den HSV in der vergangenen Saison erneut nicht für die Rückkehr in die Bundesliga reichte, gehörte Vagnoman zu den Spielern, die im Volkspark trotzdem einen Schritt nach vorne machten. Er entwickelte sich zum Stammspieler, kam in 24 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte dabei zwei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Für den 20-Jährigen in jeder Hinsicht eine Rekord-Saison. Mit der U21-Nationalmannschaft holte er dann auch noch den EM-Titel.

Vagnoman bleibt beim HSV ein Wechsel–Kandidat

Mit einem Marktwert von vier Millionen Euro (Quelle: tranfermarkt.de) ist der gebürtige Hamburger aktuell der wertvollste Spieler im Kader des HSV. Vieles deutete lange Zeit darauf hin, dass er in diesem Sommer den Verein verlassen wird, um in der Ersten Liga seine Karriere fortzusetzen. Ist das Thema mit der Verletzung nun vom Tisch? Nein, heißt es aus dem Vagnoman-Umfeld. Ein Wechsel ist weiterhin möglich und wird auch nicht ausgeschlossen. Mit mehreren Erstligisten aus dem In- und Ausland wurde bereits gesprochen. Der Haken an der Geschichte: Vagnoman selbst drängt auf keinen Wechsel. Auch wenn er woanders deutlich mehr Geld verdienen könnte als beim HSV, sieht er seine Zukunft eigentlich weiter in Hamburg.

Theoretisch kann sich das bis zum Transferschluss Ende August noch ändern. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings hoch, dass er im Volkspark bleiben wird. Und das komplett unabhängig von seiner neuen Verletzung. Beim HSV verfolgt man alles sehr entspannt. Bleibt Vagnoman, hält das die Qualität im Kader hoch, wechselt er doch noch, soll er eine Ablösesumme von mindestens sieben Millionen Euro bringen.

Schon acht Verletzungen in nur drei HSV-Jahren

Ein fitter und gesunder Vagnoman hat für den HSV einen hohen sportlichen Wert, macht die Mannschaft besser. Für den nächsten Schritt in seiner Karriere muss er aber endlich seine Verletzungsanfälligkeit in den Griff bekommen. Immer wieder wurde er dadurch zurückgeworfen. So wie jetzt. Seit dem HSV-Abstieg 2018 ist Vagnoman bereits mit acht verschiedenen Verletzungen ausgefallen. Es fehlt die Robustheit.