Transfer-Rückschlag! Wechselt HSV-Talent Zumberi jetzt ins Ausland?

Nachdem Jonas David am Dienstag auf Leihbasis zu Hansa Rostock wechselte und Ogechika Heil am Mittwoch eine neue sportliche Heimat gefunden hat, hofft mit Valon Zumberi noch ein weiterer HSV-Profi auf eine neue Aufgabe bis zum Transferschluss am Freitag (18 Uhr).

Wie ist der Stand? Zumberi (20, Vertrag bis 2024), der eigentlich um ein Jahr verlängern und dann in die Dritte Liga verliehen werden sollte, muss plötzlich zittern. Wie die MOPO erfuhr, zerschlugen sich mehrere Optionen (Saarbrücken, Lübeck) kurzfristig.

Ogechika Heil geht zu Preußen Münster

Nun könnte der Weg ins Ausland führen. Die Berater des 20-Jährigen stehen mit holländischen und belgischen Klubs in Kontakt, suchen nach einer schnellen Lösung. Ansonsten blieben Zumberi wohl nur Einsätze im Regionalliga-Team des HSV.

Ogechika Heil hat derweil in Liga drei eine neue Heimat gefunden. Wie der „kicker“ zuerst berichte, ist der 22-jährige Flügelflitzer ein heißes Thema bei Aufsteiger Preußen Münster. Laut „Bild“ ist der Transfer (Vertrag bis 2025) sogar schon perfekt, Heils Kontrakt in Hamburg aufgelöst.

Bei den HSV-Profis hatte es für den 22-Jährigen insgesamt zu nur sieben Zweitliga-Einsätzen gereicht.