HSV-Trainer Walter über Vuskovic: „Auch Bayern oder Real hätten das Problem“

Seit Mitte November muss der HSV auf Mario Vuskovic verzichten. Völlig offen, wann der wegen Dopings zu zwei Jahren Sperre verurteilte Abwehrmann wieder spielen darf. Der 21-Jährige und der HSV versuchen mit aller Macht, an der Strafe zu rütteln und in nächster Instanz einen Freispruch zu erwirken. So oder so: Der Verlust trifft den HSV sehr hart. Tim Walter zieht nun sogar einen Vergleich zu den Top-Klubs des Kontinents.

Ohne Vuskovic ist der HSV bei Weitem nicht mehr so sattelfest. Statt 1,06 Gegentoren pro Spiel (mit dem Kroaten) sind es ohne ihn 1,45 Treffer. „Die Jungs bemühen sich und geben Gas“, sagt HSV-Trainer Walter, stellt aber klar: „Mario ist ein herausragender Spieler in der Zweiten Liga. Wenn Bayern München oder Real Madrid auf einen ihrer besten Innenverteidiger verzichten müssten, dann hätten sie das gleiche Problem.“

HSV: Montero und David können Vuskovic nicht ersetzen

Ist Vuskovic schlicht und ergreifend nicht zu ersetzen? Zumindest konnten Winter-Zugang Javi Montero (sah schon zweimal Gelb-Rot) und Jonas David die Lücke nicht wirklich schließen. „Wir haben zwei Jungs, die sich verbessern und anpassen müssen und das auch werden“, meint Walter, der David eine Einsatz-Garantie für die Partie am Samstag in Kaiserslautern aussprach. Dennoch: „Einen Mario Vuskovic werden wir nicht ersetzen können, weil er eine Klasse hat, die man in der Zweiten Liga vergeblich sucht. Aber wir haben Jungs hinten dran, die sich da genauso sehen und genauso Gas geben. Und von daher vertraue ich denen.“ Walter zeigt sich trotz aller Kritik „zufrieden mit den Jungs. Sie hauen alles rein und entwickeln sich weiter.“

MOPO

Vuskovic wartet momentan darauf, wie es nach der Verurteilung durch das DFB-Sportgericht weitergeht. Offen, ob es nun vor das ebenfalls in Frankfurt ansässige DFB-Bundesgericht oder direkt vor den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne geht.