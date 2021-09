Mit dem Auto bräuchte Tim Walter keine halbe Stunde aus seinem Heimatort Bruchsal nach Sandhausen. Wirklich viel Glück gebracht hat ihm der Verein aus der Kurpfalz in seiner Trainerkarriere aber trotz der lokalen Verbundenheit nicht. Im Gegenteil: Beim VfB Stuttgart wurde der SV Sandhausen zu seinem Schicksal. Samstag (20.30 Uhr, live bei Sport1 und Sky) gibt es das Wiedersehen für den HSV-Trainer.

Am 1. Dezember 2019 unterlag der VfB in Sandhausen mit 1:2, die Stimmung in Cannstadt kippte allmählich. Das Verhältnis zwischen Walter und Sportdirektor Sven Mislintat bekam erste Risse.

Liebe Leserinnen und Leser,

starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen kostenlos die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier können Sie kostenlos abonnieren.

„Es gibt unterschiedliche Ansichten zum Spiel, was die Dominanz angeht. Wir können nicht nur immer davon reden, viel den Ball zu haben, sondern wir müssen auch die nötigen Ergebnisse erzielen“, ging der Sportdirektor seinen Trainer damals überraschend deutlich öffentlich an. Und hatte ergänzt: „Es macht überhaupt keinen Spaß, fühlt sich nicht gut an.“ Erste Gerüchte um eine mögliche Ablösung Walters machten fortan die Runde.

HSV-Trainer Walter verlor zwei von drei Duellen mit Sandhausen

Der Graben zwischen sportlicher Führung und dem Coach war nicht mehr zu kitten. Walter, der zwei von drei Duellen gegen Sandhausen verlor, schwieg damals zu der öffentlichen Kritik, er dürfte geahnt haben, was kommen wird. Knapp drei Wochen später war er seinen Job los – selbst fünf Punkte aus drei Spielen bis zur Winterpause retteten ihm seinen Posten nicht. Keine schöne Erinnerung, aber längst Schnee von gestern. Für Walter geht es jetzt darum, eine neue Sandhausen-Geschichte zu schreiben – mit dem HSV.

Das könnte Sie auch interessieren: So beurteilt HSV-Trainer Walter seine jüngsten Zugänge

In der letzten Saison, im April, war der Klub aus dem beschaulichen 15.000-Seelen-Ort für die Hamburger mal wieder ein Stolperstein, dominierte beim 2:1-Sieg nach Belieben. Es war der Anfang vom Ende der Amtszeit von Trainer Daniel Thioune. Eine Menge Brisanz also, die im offiziellen Zweitliga-Topspiel der Woche drinsteckt.

Feiert Walter seinen ersten Heimsieg mit dem HSV?

Und wieder könnte es ein besonderes Aufeinandertreffen mit Sandhausen werden, denn Walter will seinen ersten HSV-Heimsieg. Dieser blieb ihm bei den ersten beiden Auftritten verwehrt. Bei einem kann sich der Trainer aber sicher sein: Sollte es an diesem Samstag-Abend schiefgehen, hat er den Rückhalt der sportlichen Führung noch sicher.