Spätestens jetzt dürfte die ganze Liga wissen: Mit dem HSV ist auch in dieser Saison zu rechnen. Das 3:1 (0:1) zum Auftakt auf Schalke war ein klares Ausrufezeichen und ein Signal an die Konkurrenz. Trainer Tim Walter aber ist sicher: Da geht noch viel mehr!

Er genoss den Auftritt in der Veltins-Arena. Erstmals überhaupt war Walter als Trainer auf Schalke dabei – und dann gleich so eine Partie. „Es war ein geiles Gefühl und eine unfassbare Stimmung“, erklärte der Coach. Fast sei es zu laut für seine Profis gewesen, die sich zunächst beeindruckt zeigten. „Das 0:1 war der Weckruf“, so Walter über den frühen Rückstand (7.). „Aber nach der Pause haben meine Jungs noch mehr Bereitschaft gezeigt und noch mehr investiert.“

Nach der Pause drehte der HSV die Partie auf Schalke

Ein perfekter Abend für Walter. Robert Glatzel (53.), Moritz Heyer (86.) und Bakery Jatta (90.) drehten die Partie. Walter aber konnte den Sieg gut einordnen: „Es war auch ein bisschen Glück dabei. Schalke hatte einige Chancen, aber sie haben so eine Qualität in der Luft, da kannst du sie kaum verteidigen.“

Nach dem klasse Auftakt beim Topfavoriten der Liga träumt der HSV nun vom Traumstart. Zum Heimauftakt (1.8.) kommt Aufsteiger Dynamo Dresden in den Volkspark. Danach geht es in der Liga schon zum FC St.Pauli (13.8.).

Walter schickt schon mal eine leise Warnung an die Konkurrenz. „Es gibt immer Salz in der Suppe“, erklärte er. „Wir können noch besser werden.“ Dabei war der Auftakt schon ziemlich gut …