Meilenstein! HSV-Trainer Walter jagt jetzt sogar Fink

Die Gründe zum Feiern, es gibt sie für Tim Walter in diesem November fast täglich. Am vergangenen Dienstag wurde der HSV-Trainer 47 Jahre alt, am Samstag beschloss sein HSV die starke Hinrunde mit einem letztlich souveränen 4:2-Sieg gegen Sandhausen und am Sonntag durfte sich der Coach, mittlerweile in Kalifornien gelandet, über einen Meilenstein freuen.

Es war sein 500. Tag als Trainer bei den Hamburgern. Ein solches Jubiläum hat es beim HSV ewig nicht gegeben. Nur drei andere Trainer knackten diese Marke in den vergangenen 15 Jahren, zwei von ihnen wird Walter schon bald überflügeln.

Walter und der HSV – es war keine Liebe auf den ersten Blick. An die teils schroffe, stets sehr deutliche Art des gebürtigen Bruchsalers mussten sich viele Fans erst gewöhnen. Inzwischen aber scheint es gefunkt zu haben. Walter lässt attraktiven Fußball spielen, fördert und verbessert junge Spieler und hat Erfolg.

Boldt will mit Walter verlängern – Aufsichtsrat zögert

Sein Punkteschnitt aus 60 Pflichtspielen liegt bei 1,87 Zählern pro Partie. Walter ist auf dem besten Weg, den HSV zum Aufstieg zu führen. Vorstand Jonas Boldt setzt sich seit längerem für eine Verlängerung des Vertrages ein. Da muss aber auch noch der Aufsichtsrat zustimmen.

Noch vor seinem nächsten Pflichtspiel wird Walter demnächst zwei Ex-Trainer überholen. Huub Stevens (514 Tage) und Bruno Labbadia (529) hielten sich nur unwesentlich länger auf dem Stuhl, der in den vergangenen 15 Jahren einer der schlimmsten Schleudersitze des Landes war. Thorsten Finks Marke (701 Tage) könnte Walter am 2. Juni 2023 einholen, fünf Tage nach dem letzten Spieltag.