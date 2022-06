HSV-Trainer Walter gibt Vollgas – und verblüfft seine Profis

Er schont weder seine Spieler noch sich selbst. Tim Walter ist im Österreich-Trainingslager total in seinem Element, der HSV-Trainer gibt mächtig Vollgas. Und speziell am Montag dürften ihm abends ordentlich die Beine geschmerzt haben …

Walter geht in der Steiermark voran, das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Am Montagvormittag offenbarte der Coach bei trockener Hitze und knapp 30 Grad, dass noch so einiges in ihm steckt. Kurz vorm Ende der Einheit absolvierte der 46-Jährige mit seinem Trainer-Team um Filip Tapalovic, Merlin Polzin, Julian Hübner und Sven Höh zwölf anstrengende Intervall-Läufe über jeweils 80 Meter. Da staunten die Profis, die schon am Spielfeldrand entspannten, nicht schlecht.

Walter steckt in Österreich voller Elan, das wird bei jeder Einheit deutlich. Permanent kommentiert er die Aktionen seiner Spieler, lobt und tadelt. In den regelmäßigen Ansprachen forderte er schon mehrfach vor allem erhöhte Konzentration im Abschluss: „Wir müssen die Tore noch mehr wollen, Männer! Wir brauchen mehr Konsequenz.“

Walter hat nicht vergessen, dass der HSV gerade in den ersten zwei Dritteln der Vorsaison zu viele Punkte liegen ließ, weil er häufig Chancen-Wucher betrieb. Auch das kostete letztlich den direkten Aufstieg. Da will er in diesem Sommer ansetzen, damit der Sprung in die Bundesliga diesmal gelingt.