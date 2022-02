Als der HSV in der Hinrunde im September mit 2:0 bei Werder Bremen gewann, stand Markus Anfang noch bei den Grün-Weißen an der Seitenlinie. Nachdem Anfang nach dem Aufkommen des Skandals um seinen gefälschten Impfpass zurücktrat, übernahm Ole Werner bei Werder – und startete mit sieben Siegen. Am Sonntag tritt Werner beim HSV und Trainer Tim Walter an. Von Letzterem ist der Bremer Trainer sogar Fan.

Werner und Walter kennen sich aus gemeinsamen Kieler Zeiten. Als Walter in der Zweitliga-Saison 2018/19 die Profimannschaft der „Störche“ trainierte, war Werner für die U23 tätig. Beide pflegten einen guten Austausch.

HSV: Werder-Trainer Ole Werner ist Fan von Tim Walter

Werner, der bei Holstein auf Walter-Nachfolger André Schubert als Profi-Trainer folgte, äußerte sich zu Kieler Zeiten stets lobend über Walter, outete sich als Fan von dessen Spielstil.

Jetzt also das Wiedersehen auf der großen Zweitliga-Topspielbühne. Bei aller Sympathie werden sich beide Kontrahenten am Wochenende nichts schenken wollen. HSV-Trainer Walter hat mit Werner zudem noch eine Rechnung offen. Beim bislang einzigen Aufeinandertreffen der beiden, im Oktober 2019, schlug Werner Walter ein empfindliches Schnippchen. Mit Kiel gewann er bei Walters Stuttgartern durch einen Treffer von Jae-Sung Lee (spielt jetzt für Mainz) überraschend mit 1:0.