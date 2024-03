Kroos-Fan Baumgart: „Mit dem könnte ich in eine Telefonzelle gehen“

Sie haben beide eine Rostocker Vergangenheit – und schätzen sich sehr. So sehr, dass Weltstar Toni Kroos wegen Steffen Baumgart sogar zum HSV-Fan geworden ist. Hamburgs Trainer revanchiert sich nun mit einem Loblied auf den DFB-Rückkehrer – und teilt gegen dessen Kritiker aus.

Kroos hatte zu Baumgarts Engagement in Hamburg gesagt: „Ich freue mich für Baumi, also bin ich ab jetzt dafür, dass der HSV gewinnt. Er ist einfach einfach ein feiner Kerl – und auch ein Top-Trainer. Deswegen bin ich dafür, dass der HSV aufsteigt. Punkt.“

Baumgart: Kroos ist einer der besten Mittelfeldspieler Europas

Der Coach wurde nun nach dem Training am Dienstag im Volkspark auf die glanzvolle DFB-Rückkehr von Kroos gegen Frankreich angesprochen – und sang direkt ein Loblied auf den 34-Jährigen: „Ich habe vor allem Spaß, dass alle mal langsam die Klappe halten, die mir erklären, was Toni Kroos kann und nicht kann. Er ist einer der besten Mittelfeldspieler Europas. Deswegen spielt er bei Real Madrid!“

Baumgart weiter: „Wenn ich höre, was über unsere Nationalspieler und gerade Toni Kroos erzählt wurde, werde ich ganz höflich sagen, dass sie alle einfach mal Danke sagen sollten, einen guten Fußballer zu sehen. Das machen sie seit zehn Jahren in Madrid.“

Toni Kroos ist der alte und neue Regisseur im deutschen Mittelfeld. Gegen Frankreich lieferte er eine Spitzenpartie ab. WITTERS Toni Kroos ist der alte und neue Regisseur im deutschen Mittelfeld. Gegen Frankreich lieferte er eine Spitzenpartie ab.

Der DFB-Elf traut Baumgart bei der Heim-EM viel zu: „Wenn ich mir die Aufstellung angucke, dann würde ich mal sagen, dass es nicht viele bessere Kader in Europa gibt. Das sage ich so deutlich. Und wir haben ja noch ein paar in Reserve.“

Gündogan und Kroos machen Wirtz und Musiala stark

Florian Wirtz und ein Jamal Musiala seien „die besten Nachwuchsspieler, die wir haben“, so der HSV-Trainer. „Trotzdem werden diese jungen Spieler durch Spieler wie Gündogan und Kroos einfach besser, weil die einfach die Ruhe und die Klasse im Spiel haben, diese Jungs dann einzusetzen. Sonst sieht das immer gut aus, aber wir haben keine Ergebnisse.“ Gegen Frankreich lief es entsprechend anders, nämlich richtig gut.

Baumgart beendete schließlich sein Kroos-Loblied so: „Bitte mit mir nicht diskutieren über Qualität von Spielern, weil ich dann manchmal leider sauer werde. Mit dem könnte ich in eine Telefonzelle gehen und ich würde nicht einmal den Ball sehen.“