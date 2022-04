Kann HSV-Torjäger Glatzel spielen? Nur noch ein Schritt bis Ingolstadt

Diese Nachricht macht alle HSV-Fans glücklich. Robert Glatzel ist auf dem besten Weg, das Rennen gegen die Zeit zu gewinnen. Hamburgs Top-Stürmer, der sich am Dienstag zunächst krankgemeldet hatte und zwei Tage mit dem Mannschaftstraining aussetzen musste, ist im Volkspark zurück auf dem Platz. Für die Partie in Ingolstadt (Samstag, 13.30 Uhr, live bei Sky) sieht alles gut aus.

Glatzel lässt den HSV aufatmen. Der Stürmer, der in dieser Saison bei jedem der 36 Pflichtspiele Spiel in der Startelf stand (23 Treffer), machte am Donnerstag das komplette Programm mit der Mannschaft mit. Probleme gab es keine.

„Wir sind mit der medizinischen Abteilung und ihm im Austausch. Dann entscheide ich, ob er so fit ist, dass er auflaufen kann“, erklärte hinterher Trainer Tim Walter und fügte hinzu: „Momentan macht es den Eindruck.“

Glatzel ist beim HSV nicht zu ersetzen

Heißt im Klartext: Sollte es bei Glatzel keinen Rückschlag geben und er auch am Freitag beim Training ohne Probleme dabei sein, wird er nicht nur die Reise nach Ingolstadt mit antreten, sondern auch in der Startelf stehen. Das ist gut für den HSV. Einen Ersatz für ihn gibt es im Kader nicht.