Bitter für die HSV-Frauen: Toptalent wechselt zu Werder Bremen

Das ist bitter! Trotz des langersehnten Aufstiegs in die Zweite Liga verlieren die HSV-Kickerinnen eines ihrer größten Talente – und das auch noch an Werder Bremen. Die 17-jährige Offensivspielerin Amira Dahl wird künftig für Werder Bremen in der Bundesliga auf Torejagd gehen.

„Wir sind überzeugt, dass sie sich bei uns nochmal deutlich weiterentwickeln kann, und freuen uns, dass sie sich für uns entschieden hat“, begrüßte Werder-Abteilungsleiterin Birte Brüggemann das Talent an der Weser. Die U17-Nationalspielerin kam in der HSV-Aufstiegssaison in 14 Regionalliga-Spielen zum Einsatz, in denen sie drei Tore schoss.

Parallel spielte sie in der Juniorinnen-Bundesliga, mit der HSV-U17 gewann sie 2022 die Deutsche Meisterschaft der Juniorinnen. Ihren letzten Auftritt im HSV-Trikot hatte sie beim Hamburger Pokalfinale im Mai, als sie beim 4:0 gegen den Eimsbütteler TV das 2:0 erzielte – mit einem Solo übers halbe Spielfeld im Tor-des-Monats-Stil.

Das sagt der HSV zum Abgang von Amira Dahl

Ihre starke Nachwuchsarbeit hat die HSV-Kickerinnen wieder nach vorne gebracht. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem die (noch) größere Konkurrenz sich im Talentschuppen bedient. Die Hamburger Verantwortlichen sind sich dieser Situation klar. „Wir freuen uns, dass wir eine Spielerin ausgebildet haben, die nun den Schritt in die Erste Bundesliga geht“, erklärte Catharina Schimpf, Koordinatorin HSV-Frauenfußball: „Amira zeigt trotz ihres jungen Alters, wie viel fußballerische Qualität in ihr steckt. Daher werden wir ihren Weg und ihre Entwicklung natürlich weiterverfolgen und wünschen ihr viel Erfolg bei ihrer neuen Herausforderung.“

HSV-Toptalent Dahl will sich in Bremen „an das Bundesliga-Niveau gewöhnen“

Die Spielerin selbst zeigte sich „davon überzeugt, dass der Schritt zu Werder für mich sportlich genau der richtige ist“. „Milli“ Dahl erklärte zudem: „Mein Ziel ist es mich hier weiterzuentwickeln und mich an das Bundesliga-Niveau zu gewöhnen.“

Um die Wahrscheinlichkeit solcher Abgänge zu vermeiden, hilft dem HSV vermutlich nur der nächste Aufstieg – in die Bundesliga, um sich dann mit Werder Bremen auf Augenhöhe zu bewegen. Mittelfristig wurde das Ziel ausgegeben, hinter dem Champions-League-Finalisten VfL Wolfsburg zur Nummer zwei im Norden zu werden.