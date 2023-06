Aufstiegs-Party perfekt! Die HSV-Frauen gehen hoch – und wollen jetzt noch mehr

Es ist vollbracht. Nach dem 3:0 im Hinspiel gegen Viktoria Berlin ließen sich die HSV-Frauen diese Chance nicht mehr nehmen. Mit 3:1 setzten sich die Hamburgerinnen auch im Aufstiegsrückspiel in der Hauptstadt durch und schaffen den Sprung in die Zweite Liga. Nächste Saison soll es nun beim HSV den Doppel-Aufstieg in die Erste Liga geben.

Um 18.56 Uhr gab es im Stadion Lichterfelde kein Halten mehr. Ersatzspielerinnen, Betreuer, Trainer – alle stürmten auf den Platz und lagen sich in den Armen. Der Auftakt zu seiner wilden Party-Nacht. Den passenden Takt gaben die über 1000 mitgereisten HSV-Fans auf der Tribüne vor.

„Wir haben es letztes Jahr ganz knapp nicht geschafft, jetzt sind wir überglücklich, und es wird richtig gefeiert. Erst mal zusammen mit den Fans. Dann gucken wir mal, wo uns die Nacht hinführt“, sagte Mittelfeldspielerin Carla Morich bei Sport1.

Frühes HSV-Tor sorgt für Entscheidung in Berlin

Die Party hatten sich die HSV-Frauen mehr als verdient. Vor 4500 Zuschauern wurden nach dem überzeugenden Hinspiel auch in Berlin die Weichen schnell auf Sieg gestellt. Larissa Mühlhaus sorgte nach elf Minuten mit einem direkt verwandelten Freistoß für die Führung. Den Berlinerinnen gelang per Elfmeter (69., Aylin Yaren) zwar später kurz der Ausgleich. Zu stoppen waren die HSV-Frauen da aber schon lange nicht mehr. Irma Schittek entschied mit einem späten Doppelpack (88./90.+3) das Spiel.

Nach der Aufstiegsparty in Berlin, soll am Montag im Volkspark weiter gefeiert werden. In der nächsten Saison wollen die HSV-Frauen dann erneut oben angreifen. „Wir werden auch in der Zweiten Liga richtig mitmischen“, so Morich. Ihre Antwort auf die Frage, ob es dann beim HSV einen Doppel-Aufstieg in die Erste Liga gibt: „Ja, das machen wir.“