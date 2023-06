Hammerlos! HSV-Gegner im DFB-Pokal direkt mit einer Kampfansage

Vom Gegner gab es direkt eine Kampfansage. In der Corona-Saison 2020/2021 habe man es bis ins DFB-Pokal-Viertelfinale geschafft, „und jetzt schaffen wir es wieder ins Viertelfinale – aber mit Fans“, sagte Christian Flüthmann, der Sportdirektor des HSV-Gegners in Pokal-Runde eins: Rot-Weiß Essen!

Es ist ein echtes Traditionsduell, das den HSV Mitte August im Stadion an der Hafenstraße (20.300 Plätze) erwartet. Der Drittligist entkam in der abgelaufenen Saison als 15. nur knapp dem Abstieg, blickt aber auch auf eine Historie im Profi-Geschäft zurück. 2006/ 2007 spielte Essen, zudem Ex-Klub von HSV-Legende Horst Hrubesch, zuletzt in Liga zwei.

DFB-Pokal: HSV trifft in Runde eins auf Rot-Weiß Essen

Und das letzte Duell mit dem HSV gab es ebenfalls im Pokal: 2007/2008 siegten die Hamburger im Achtelfinale auswärts mit 3:0; Rafael van der Vaart, Piotr Trochowski und Ivica Olic trafen. Nun gibt es die Neuauflage.

Das könnte Sie auch interessieren: Einer macht sich über Kollegen lustig: Hier machen die HSV-Spieler Urlaub

Bei RWE spielt neben Keeper Jakob Golz, dem Sohn von Ex-HSV-Torwart Richard Golz, unter anderem auch Felix Götze, der Bruder von Weltmeister Mario Götze. Anfang des Monats holten sich die Essener dank eines 2:0-Finalsiegs gegen Rot-Weiß Oberhausen den Landespokal Niederrhein.