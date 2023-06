Einer macht sich über seinen Kollegen lustig: Hier machen die HSV-Spieler Urlaub

Gut eine Woche haben die HSV-Profis, die nicht auf Länderspiel-Reisen sind, noch, um zu entspannen, die Füße hochzulegen und das abermalige Aufstiegsscheitern zu verarbeiten. Erst am 28. und 29. Juni gibt es mit der Leistungsdiagnostik den ersten Termin für die HSV-Profis, die am 30. Juni dann das erste Training im Volkspark bestreiten werden. Bis dahin steht bei den meisten Spielern und an den verschiedensten Orten noch Urlaub auf der Tagesordnung – und auch kleinere Späße dürfen in der freien Zeit nicht fehlen, wie in dieser Woche zu erkennen war.

Gleich mehrere HSV-Profis gaben auf Instagram zuletzt Einblicke in ihren Urlaubsalltag. Moritz Heyer entspannt dieser Tage beispielsweise mit seiner Freundin in Griechenland, lässt es sich dort bei bestem Wetter und Sushi gutgehen. Und Jean-Luc Dompé, der sich zurzeit an der türkischen Küste in Bodrum aufhält, musste während seines dortigen Aufenthalts an seinen Teamkollegen denken. In seiner Instagram-Story postete der Franzose ein Bild eines Cocktails vor dem Meer – und verlinkte den Account von Heyer mit zwei beigefügten Lach-Smileys.

Aus dem Urlaub sendete Jean-Luc Dompé spaßige Grüße an seinen HSV-Kollegen Moritz Heyer. Screenshot Instagram/@dompe_7 Aus dem Urlaub sendete Jean-Luc Dompé spaßige Grüße an seinen HSV-Kollegen Moritz Heyer.

In den Sozialen Netzwerken rätselten einige Fans, was es mit der Verlinkung auf sich hat. Eine Vermutung: Dompé machte sich – im Spaß – über seinen Mitspieler lustig, weil Heyer auf seinem Instagram-Kanal oft die Bilder seiner Freundin repostet. Und auf diesen sind manchmal eben auch verschiedenste Getränke oder Mahlzeiten zu sehen.

Die meisten HSV-Profis verbringen ihren Urlaub am Meer

Ebenfalls in Griechenland, auf der Insel Kos, urlaubt aktuell Noah Katterbach. Neben der nötigen Entspannung bleibt dem an einem Kreuzbandriss laborierenden Linksverteidiger dort aber auch die nötige Zeit fürs Training, seine Freundin postete am Wochenende ein Urlaubs-Bild aus dem Fitnessstudio.

Wie Ransford Königsdörffer, der den Urlaub allerdings wegen seiner Reise zu Ghanas Nationalmannschaft unterbrochen hat, chillt auch William Mikelbrencis momentan am Wasser, die genauen Domizile ihres Urlaubs sind aber nicht bekannt. Ganz im Gegensatz zu jenem von Bakery Jatta: Der Gambier hielt sich in dieser Woche mit Freunden in seinem westafrikanischen Heimatland auf, während sich Robert Glatzel zumindest zu Wochenbeginn noch im Volkspark herumtrieb, um seinen neuen Vertrag zu unterschreiben.

Vor dem Auftakt: Jatta entspannt in Gambia, Sanne auf Bali

Unterschiedlicher kaum sein könnten wohl die freien Tage von den Talenten Leo Oppermann und Tom Sanne. Während sich der 21-jährige Torwart jüngst mehrfach beim Wandern mit seiner Frau und seinem Kind durch den Wald zeigte, hat sich der Sturm-Youngster für einen Urlaub auf der indonesischen Insel Bali entschieden.

Dass Sanne die Momente nach einer langen Saison und bis zum neuerlichen Trainingsauftakt genießt, ist anhand seiner geteilten Instagram-Bilder unschwer zu erkennen.